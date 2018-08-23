دیدار با امام(ره) از خاطرات شیرین من است/تحمل سختی های مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهید سید علی اندرزگو در رمضان سال ۱۳۱۸ شمسی در بازارچه گمرک خیابان شوش تهران در یک خانواده متوسط دیده به جهان گشود.

او پس از طی دوران کودکی و در پایان تحصیلات ابتدایی به سبب مشکلات معیشتی، ترک تحصیل نمود و در یک کارگاه نجاری مشغول به کار شد. از آنجایی که سید علی به علوم دینی علاقه و افری داشت پس از بازگشت از کار روزانه به منزل، تا پاسی از شب از چشمه فیاض این علوم بهره ها می برد و نیز در مسجد هرندی دروس فقه و اصول می خواند، وی در نوجوانی و سال های شکل گیری شخصیتش با نواب صفوی آشنا شد و منش و شخصیت این روحانی مبارز در ذهن و ضمیر او اثری ژرف گذاشت و فرآیند این تاثیر روحی ، آشنایی با تشکیلات فدائیان اسلام و راه مبارزاتی آنها بود که در تعیین مشی مبارزاتی شهید اندرزگو نقش ‍آفرین بود.

این شهید بزرگوار که از موثران مبارزات انقلابی با رژیم طاغوت بود، از سال ۵۱ و به دلیل اعتراف یکی از دوستانش زیر شکنجه، همواره در گریز از دست نیروهای ساواک بود، اما هیچ گاه دست از مبارزه و نیز تبلیغ دین اسلام برنداشت سرانجام در روز ۲ شهریور ۱۳۵۷ و تنها ۵ ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، در درگیری با ماموران ساواک به شهادت رسید.

مسئولان شهرستان ورامین صبح پنج شنبه و در آستانه سال روز شهادت، شهید سید علی اندرزگو با همسر این شهید بزرگوار، که اصالتی ورامینی دارد، دیدار کردند.

همسر شهید اندرزگو در دیدار مسوولان ورامین گفت: پس از این که ساواک از محل سکونت ما در قم مطلع شد، همراه با شهید اندرزگو به مشهد و از آن جا به افغانستان رفتیم، در جریان حضور در افغانستان باردار بودم، اما برای مبارزه انقلابی همسرم را همراهی می کردم.

تا مدتی کنار خیابان زندگی و فرزندانم را بزرگ کردم

کبری سیل سپور اضافه کرد: در افغانستان در محل نگهداری گوسفندان ساکن شدیم، که شرایط بسیار غیربهداشتی داشت اما برای انقلاب همه مشکلات را تحمل می کردم و تا رسیدن به افغانستان، اطلاعی از همکاری شهید اندرزگو در اعدام انقلابی حسنعلی منصور نداشتم و وقتی شنیدم که همسرم این کار را کرده بسیار خوشحال شدم.

وی گفت: بنده از سن ۸ سالگی پای منبرهای سیاسی بودم و در این فضا رشد کردم و ترسی از مبارزه نداشتم و شجاعت لازم را در این زمینه داشتم.

این همسر شهید گفت: زمانی که به مناطق مختلف فرار می کردیم، شهید اندرزگو از این فرصت برای تبلیغ و روشنگری استفاده می کرد. از افغانستان که آمدیم پولی نداشتیم که منزل بگیریم و مدتی کنار پیاده رو در خواجه ربیع زندگی می کردیم، در حالی که من ماه های آخر بارداری ام بودم و همان کنار خیابان بچه هایم را بزرگ می کردم و غذا درست می کردم. همه سختی ها را به خاطر خدا و اهل بیت تحمل می کردیم، بسیاری از مشکلات دوران مبارزاتی را برای فرزندانم تعریف نکردم.

سیل سپور بیان کرد: خواب امام رضا(ع) را بارها دیدم که به من دعایی می دادند، تا از خطرات حفظ بمانم، شهید اندرزگو مدتی را در لبنان حضور داشت تا اسلحه تهیه کرده و در جریان مبارزه استفاده کند، اعدام انقلابی شاه هدف شهید اندرزگو از تهیه سلاح در لبنان بود اما متاسفانه نقشه وی لو رفت و موفق به ترور شاه نشد، شهید اندرزگو به صورت مخفیانه به مکه رفت و در جریان این سفر صحنه های دردناک بسیار تاثیرگذاری را دیده بود.

وی گفت: شهید اندرزگو زمانی که به مکه رسید، تبلیغ خود را شروع کرد، این شهید پیش بینی تحقق نظام جمهوری اسلامی و رییس جمهوری مقام معظم رهبری را کرده و به من تاکید کرد، که قدر ایشان را بدانید و از وی جدا نشوید، این شهید تاکید کرد، که من آن زمان نیستم اما از آقا سید علی فاصله نگیرید.

وی بیان کرد: دیدار من به همراه فرزندان با امام راحل یکی از خاطرات شیرین من است و سخت ترین جایی که در دوران مبارزه به من گذشت زمانی بود که یک خودرو پیکان از ساواک آمد که ۳ مرد قوی هیکل عقب نشسته بودند و من را کنار آن ها نشاندند و ۴ فرزندم روی پایم گذاشتند و من به خاطر این که کنار نامحرم نشستم، همیشه گریه کرده و می کنم و از خدا می خواهم مرا ببخشد.

این همسر شهید که اصالتی ورامینی دارد، افزود: در ساواک صدای شکنجه ها می آمد و صدای ضجه ها را می شنیدم و فرزندانم هم همراه من در زندان بودند، شیر نداشتم که به فرزندم بدهم، امروز باید قدر انقلاب را بدانیم، متاسفانه برخی اقدامات که در جهت سست کردن اعتقادات جوانان انجام می شود، مایه ناراحتی است و من از این حرکات آرزوی مرگ می کنم، بدحجابی در جامعه موجب غصه مادران و همسران شهدا شده است، از بدحجابی هایی که در خیابان می بینم بسیار ناراحت می شوم.

اگر انقلاب پیروز نمی شد مادرم اعدام می شد

محسن اندرزگو، فرزند شهید اندرزگو نیز در این دیدار گفت: زمانی که مادرم را به ساواک برده بودند، اطلاعی از شهادت پدرم نداشتیم و اگر انقلاب پیروز نمی شد مادرم اعدام می شد.

وی افزود: مادرم این همه سختی کشید اما زمانی که می بینیم فردی حجاب خود را بر می دارد، غصه می خورم، باید کسانی که علنی اظهار بی حجابی می کنند، بدانند، مادرانی نظیر همسر شهید اندرزگو برای انقلاب و ارزش های دینی شکنجه شده اند.

بر اساس این گزارش، محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به همراه جمعی از مسوولان شهرستان ورامین با همسر شهید اندرزگو در تهران دیدار کردند.

