تعیین تکلیف بازار موبایل در هفته جاری/مسئولان ۴۰شرکت بازداشت شدند

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته جاری پیرو قول مسئولان دولتی، بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می شود، گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع بندی رسیده اند و قرار است این هفته گوشی هایی که در گمرک مانده بود و گوشی هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی های موبایل را به بازار عرضه می کنند، ادامه داد: بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه دولت درحال بررسی برای قیمت کارشناسی شده گوشی موبایل در بازار است، افزود: حدود ۶۵۰ هزار گوشی موبایل در این هفته به بازار تزریق می شود و در این شرایط پیش بینی این است که قیمت گوشی ها تعدیل شود.

وی در مورد گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شد اما در بازار با قیمتهای چندبرابری به فروش رفت نیز گفت: پرونده متخلفان توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و این واردکنندگان موظف بودند که گوشی را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند تا در بازار خللی وارد نشود، اما این اتفاق نیفتاد.

درستی ادامه داد: اما با این وجود و با ورود دولت به بحث نظارت بر بازار گوشی، پیش بینی می شود به زودی این بازار به ثبات برسد و کالا با قیمت مناسب به مردم فروخته شود.

وی با بیان اینکه در چند روز اخیر، متخلفان واردکننده گوشی با ارز دولتی بازداشت شده اند، گفت: مسئولان ۴۰ شرکتی که ارز دولتی دریافت کردند اما گوشی را به قیمت لحظه ای دلار در بازار به فروشنده عرضه کردند بازداشت شده اند.

درستی با اشاره به اینکه وضعیت این متخلفان و وضعیت بازار گوشی موبایل در هفته جاری مشخص می شود، ادامه داد: در جلسه ای که امروز با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم درخواست دادیم که اجازه مجدد واردات به این شرکتها داده نشود و قوه قضاییه نیز اسامی این متخلفان را به صورت کامل اعلام کند.

وی با بیان اینکه در چند روز اخیر، متخلفان واردکننده گوشی با ارز دولتی بازداشت شده اند، گفت: مسئولان ۴۰ شرکتی که ارز دولتی دریافت کردند اما گوشی را به قیمت لحظه ای دلار در بازار به فروشنده عرضه کردند بازداشت شده اند.

درستی با اشاره به اینکه وضعیت این متخلفان و وضعیت بازار گوشی موبایل در هفته جاری مشخص می شود، ادامه داد: در جلسه ای که امروز با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم درخواست دادیم که اجازه مجدد واردات به این شرکتها داده نشود و قوه قضاییه نیز اسامی این متخلفان را به صورت کامل اعلام کند.