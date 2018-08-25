«ماجراهای پویان» سه جلدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایست! زورگویی ممنوع!» عنوان سومین جلد از مجموعه «ماجراهای پویان» است که به قلم بدری مشهدی و با تصویرگری محبوبه یزدانی وارد بازار کتاب کودک شده است.

این کتاب روایت کودکی است که با مساله زورگویی در مدرسه روبرو میشود. پویان که خود را ضعیف میبیند و هیچوقت نمیتواند در مقابل همکلاسیاش امید پیروز بگیرد، ‌ تنها راهکار پیروزی را زور بدنی میداند. به همین دلیل شیوه هایی برای قدرتمند شدن را امتحان می کند. اما درنهایت می‌فهمد که بایستی با بالابردن مهارت های رفتاری در برابر زورگویی بایستد.

براساس این گزارش پیشتر دو عنوان کتاب با نام های «کی همه چی را بلده؟» و «همکاری در یک روز شیری» از این مجموعه منتشر شده بود.

نویسنده این مجموعه تلاش کرده است تا با طرح مسایلی که کودکان در جامعه و مدرسه با آن روبرو می شوند ضمن روایت داستانی خود راهکارهایی را پیش روی این مخاطبان قرار بگیرد. «ایست! زورگویی ممنوع!» نیز زورگویی و باج خواهی را محور اصلی خود قرار داده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «من مجبور بودم نقاشی های امید را رنگ کنم، اما دوست نداشتم. من مجبور بودم توی تیم فوتبال امید بازی کنم، اما دوست نداشتم. من مجبور بودم به همه حرفهای امید گوش کنم، اما دوست نداشتم.

گفتنی است این کتاب در ۲ هزار نسخه و با قیمت ۷ هزار تومان برای مخاطبان ۶ تا ۹ سال منتشر شده است.