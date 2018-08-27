به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فقط کافی است تا پلاک خودرو خود را وارد کرده و گردونه پلاک لاک را بچرخانید و جایزه بگیرید. در راستای برگزاری کمپین پیشین فروشگاه آنلاین بیمه ماهان در دوره برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال (2018 روسیه) و استقبال کم‌سابقه کمپین مذکور و برابر با اعلام قبلی مدیران این فروشگاه در خصوص اجرای مستمر کمپین‌های جذاب و هم‌زمان با اعیاد قربان و غدیر خم، فروشگاه آنلاین بیمه ماهان اقدام به برگزاری جشنواره‌ای متفاوت به نام«پلاک لاک» که برنده‌ آن پلاک خودروها است کرده، به‌منظور آشنایی بیشتر با این جشنواره و خدمات ارائه شده، نیلوفر مظلوم مدیر فروش این فروشگاه به پرسش‌های زیر پاسخ داد:

* استارت آپ فروشگاه آنلاین بیمه ماهان را معرفی کنید؟

- استارت آپ فروشگاه آنلاین بیمه ماهان به همت تعدادی جوان فعال و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی براساس موازین و آین نامه‌های نهاد ناظر و مطابق با دستورالعمل عرضه‌کنندگان محصولات بیمه‌ای با بازاریابان برخط (آنلاین) که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تدوین شده است، از دی ماه سال گذشته شروع به فعالیت کرده است.

فروشگاه آنلاین بیمه ماهان مطابق دستورالعمل مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت (ای نماد) و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نماد سامان‌دهی) اخذ کرده است. خوشبختانه در این مدت کوتاه بازاریابی اینترنتی، باعث رونق برای کسب‌وکار بسیاری از نمایندگان و کارگزاران بیمه شده است. در حقیقت فروشگاه آنلاین بیمه ماهان سهم کوچکی را در راستای توسعه ضریب نفوذ بیمه و فرهنگ مدیریت ریسک ایفا کرده است.

* چگونه استارت‌آپ‌های بیمه می‌توانند به افزایش ضریب توسعه بیمه کمک کنند؟

- تا قبل از شروع به فعالیت استارت‌آهای بیمه‌ای، بیمه‌گذاران باید به صورت سنتی به نمایندگان و کارگزاران بیمه مراجعه می‌کردند و امکان انتخاب و یا مقایسه قیمت و پوشش‌های مختلف را از شرکت‌.های بیمه در کنار هم به صورت الکترونیک نداشتند، اما در شرایط فعلی، علاوه بر حذف رفت و آمدهای غیر ضروری، ترافیک، متقاضی خدمات بیمه‌ای می‌توانند مواردی نظیر قیمت نهایی محصول بیمه‌ای و مقایسه قیمت بین بیمه‌گران و میزان تعهدات بیمه‌گر و ... را به درستی بررسی کرده و تصمیم‌گیری درستی انجام دهد و در وقت و هزینه خود صرفه‌جویی کند.

ضمنا پس از پایان فرآیند ثبت سفارش آنلاین محصول بیمه‌ای و قبل از صدور بیمه‌نامه، در مدت زمان متعارف امکان انصراف ‌برای متقاضی خدمات بیمه وجود دارد. در این شرایط وقتی شفافیت بیشتری در خرید به وجود بیاید مانند بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای الکترونیک سبب خرید بیشتر شده است.

* در خصوص کمپین جدید پلاک لاک و چگونگی شکل گیری آن توضیح بدهید.

- فروشگاه آنلاین بیمه ماهان به تازگی جشنواره‌ای را آغاز کرده است و نام آن را «پلاک لاک» گذاشته است. در جشنواره پلاک لاک فروشگاه آنلاین بیمه ماهان فقط با وارد کردن پلاک خود می‌توانید شانس خود را برای برنده شدن ده میلیون ریال و هزاران جایزه ارزنده دیگر امتحان کنید. فقط کافی است تا پلاک خودروی خود را وارد کرده و گردونه پلاک لاک را بچرخانید و میزان شانس پلاک خود را ببینید.

هدف ما از انتخاب پلاک برای محوریت این جشنواره این بود که متاسفانه مردم بیشتر بیمه را فقط بیمه ثالث می‌دانند، به همین خاطر ما با برگزاری این جشنواره می‌خواهیم مردم وارد فروشگاه ما شوند و با سایر محصولات بیمه‌ای مانند بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری آشنا شوند.

* چگونه می‌توان در جشنواره پلاک لاک شرکت کرد؟

- برای شرکت در این جشنواره فقط کافی است روی لینک آن کلیک کنید و در صفحه‌ای که باز می‌شود شماره موبایل خود را وارد کنید و با کدی که برای شما ارسال می‌شود ثبت نام را کامل کنید، سپس با وارد کردن شماره پلاک خود یک شانس برای شرکت در جشنواره می‌گیرید. با هر بار کلیک روی گزینه شروع یک بار گردونه می‌چرخد و به صورت کاملا رندوم هدیه‌ی شما را اعلام می‌کند.

با اینکه هر فرد تنها یک‌بار می تواند در این جشنواره گردونه را بچرخاند اما با دعوت از دوستان و شرکت آنها در جشنواره می‌توانید یک شانس دیگر برای شرکت در جشنواره دریافت کنید. جوایز جشنواره بسیار متنوع است و تقریبا همه افراد شرکت‌کننده در این جشنواره برنده خواهند بود.

* آیا شما به عنوان یک جوان، از کار کردن در یک استارت آپ بیمه‌ای راضی هستید؟

- کار کردن در یک استارت آپ بیمه‌ای، هر روز یک هیجان خاصی دارد. ما وارد بازاری شدیم که باید اعتماد بفروشیم و متاسفانه اعتماد در جامعه فرهنگ‌سازی نشده است. البته این مشکل فقط برای صنعت بیمه نیست. مردم عادت کردند همه کارهای خود را حضوری انجام دهند. ما هر روز با موضوعات و تجربیات جدید روبرو هستیم. محیط کار ما کاملا دوستانه و کار گروهی است.

برای اینکه پاسخگوی سوالات بی‌شمار مشتریان باشیم، مجبوریم مطالعه کنیم و یاد بگیریم و تا نتیجه و رضایت مشتری پیگیر باشیم. ما در فروشگاه آنلاین بیمه ماهان از 8 صبح هر روز تا 9 شب پاسخگوی سوالات مشتریان، حتی در روزهای تعطیل هستیم. خدا را شکر هر روز دنبال شکستن رکورد روز قبل هستیم و این به ما دلگرمی می‌دهد.

* برنامه‌های آتی فروشگاه آنلاین بیمه ماهان را توضیح دهید.

- قطعا در روزهای آتی قفسه‌های فروشگاه ما پر محصول‌تر خواهد شد و مشتریان هر آنچه از بیمه می‌خواهند، می‌توانند از فروشگاه بیمه ما خریداری کنند. محور تمامی برنامه‌ها و فرایندهای فروشگاه آنلاین بیمه ماهان، رضایت مشتریان و توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور است.

