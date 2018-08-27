به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه «رویداد همدان ۲۰۱۸» که به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در این سال معرفی شده است، در سالن همایش‌های استانداری همدان در حال برگزاری است.

در این برنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امروزه که جهان با قدرت فزاینده‌ای به هم نزدیک شده و پنجره آشنایی هر چه بیشتر گشوده شده است، علاقه‌مندان به تاریخ، طبیعت و سنت‌ها بیشتر می‌شود و در پی گسترش تعاملات خود با جهان قرار می‌گیرند. ایجاد فرصت‌های نو در این زمینه مبارک و امیدبخش است. در چنین فضایی گردشگری به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه رشد و بالندگی بیشتری می‌یابد. کاهش فقر، اشتغال‌آفرینی، حفاظت از محیط‌زیست، پاسداری از ارزش‌ها، تقویت بنیان‌های خودباوری، گسترش ارتباطات میان‌فرهنگی و درآمدزایی را این صنعت ایجاد می‌کند. ما تحول در این حوزه را یک ضرورت به حساب می‌آوریم.

وی ادامه داد: گردشگری یکی از پایه‌های اصلی جهانی است که کمک بزرگی در فرآیند توسعه پایدار می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های سازمان جهانی جهانگردی، اقتصاد دنیا تا سال ۲۰۲۰ در اختیار گردشگری است و سهم کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی افزایش می‌یابد؛ این فرصت ارزشمندی است و کشورهای حوزه تمدنی آسیا می‌توانند با همکاری مستمر، سهم بالایی از این صنعت را به خود اختصاص دهند. البته اهمیت گردشگری محدود به بُعد اقتصادی آن نیست. نقش این صنعت در توسعه انسانی، فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: مجمع گفت‌وگوی همکاری گردشگری کشورهای آسیایی به عنوان یک سازمان گسترده و فراگیر در آسیا، فرصت‌ هم‌اندیشی و نزدیک‌ کردن دیدگاه‌ها را ایجاد کرده است و در چارچوب این مجمع می‌توان تعامل سازنده‌ای بین کشورهای آسیایی ایجاد کرد. شناسایی نقاط قوت، ریشه‌کن کردن فقر، توسعه جامعه مبتنی بر دانش‌افزایی، رقابت اقتصادی آسیا در بازار جهانی، تقویت همکاری منطقه‌ای، تبدیل قاره آسیا به جامعه آسیایی با توانایی برقراری ارتباط با همه جهان، جزو اهداف تشکیل این سازمان بوده است که همه باید به آن پایبند باشند.

جهانگیری افزود: ایران در طول تاریخ با همه جذابیت‌هایی که دارد، مورد توجه جهانیان بوده است. ما عزم جدی داریم که موانع پیش‌روی صنعت گردشگری را برداریم. همچنین آماده همکاری با کشورها برای تبادل تجربیات در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، توریسم پزشکی، زیارتی و ... هستیم و از پیشنهادهای سازنده کشورهای آسیایی استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در شرایطی که باید همه ظرفیت‌های دیپلماسی برای حل مشکلات گوناگون پیش‌روی جامعه بین‌المللی در جهت گسترش صلح و امنیت پایدار باشد، متأسفانه رفتارهای خارج از عُرف رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مردم ایران، نشان از درک ناصحیح مقامات آمریکایی از مسائل بین‌المللی دارد. این در حالی است که ایران به تعهدات خود پایبنده بوده‌اند. ما رفتار غیرقانونی و سیاسی آمریکا در تحریم کشورها که موجب اختلال در روابط بین کشورها می‌شود را محکوم می‌کنیم و از مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که ثابت کنند در دنیای امروز تحریم‌ها ابزار ناکارآمد و منسوخ شده‌ای به حساب می‌آیند.