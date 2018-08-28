به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست معرفی و بررسی کتاب «ر» به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه (ششم شهریور) در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

در این نشست محمدعلی آقامیرزایی، مریم برادران و مهدی کاموس به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

کتاب «ر» نتیجه بیش از چهارسال تحقیق و نگارش مریم برادران است. این کتاب زندگی شهید رسول حیدری (مجید منتظری) را به تصویر کشیده است؛ زندگی مردی که در کنار مردمی از جنس خودش اما با زبان و آداب و رسوم متفاوت در کشوری غریب (بوسنی) به شهادت رسید.

این اثر در سه فصل روایت شده است: فصل نخست رمانی است که شهید از سفر بوسنی در سال ۷۱ باز می‌گردد. فصل دوم به دوران تشکیل قرارگاه رمضان تا پایان جنگ می‌پردازد؛ فصل سوم نیز به روایت زندگی و فعالیت‌های حیدری در بوسنی می‌پردازد و روایتی انسانی از حضور وی در تمام مراحل زندگی را به تصویر کشیده است. از آنجایی که نقطه تمایز زندگی شهید رسول حیدری، شهادت او در بوسنی است، فصل سوم، نه ماه آخر زندگی ایشان (مهر ۷۱ تا خرداد ۷۲) را نشان می‌دهد.

علاقمندان برای حضور در نشست معرفی و بررسی کتاب «ر» می‌توانند سه شنبه (ششم شهریور) ساعت ۱۷ به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی،خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ مراجعه کنند.