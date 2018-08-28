به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی بررسی سوال از رئیس‌جمهور حدود ساعت ۸:۱۰ دقیقه آغاز شد. ۱۱۰ رسانه داخلی و ۵۲ رسانه خارجی برای پوشش این سوال در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند. در جلسه امروز هیچ نماینده ای غیبت یا تاخیر نداشت.

پیش از آغاز جلسه سورنا ستاری نماینده علمی رئیس جمهور، سید محمود علوی وزیر اطلاعات، حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن مجلس حضور داشتند.

پس از آغاز رسمی جلسه نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، رضا اردکانیان وزیر نیرو، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن، تجارت در مجلس حضور یافتند.

چند دقیقه بعد حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول وی با استقبال علی مطهری نایب رئیس مجلس وارد صحن علنی شدند.

توصیه لاریجانی به نمایندگان: ادب دیوانی و کمال سیاست ورزی را به نمایش بگذارید

در ابتدای جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس و حسن روحانی توصیه‌هایی کرد و گفت: «از نمایندگان محترم که سؤالاتی که را مطرح می‌کنند و رئیس‌جمهور می‌خواهم به ماده ۲۱۳ و ۱۱۳ آئین‌نامه توجه کرده و بدون خروج موضوعی از بحث که مستلزم تذکر رئیس مجلس باشد، عمل کنند»

لاریجانی از دو طرف خواست «ادب دیوانی را رعایت کنند و کمال سیاست ورزی را به نمایش بگذارند.»

به نظر می رسید تاکیدات و توصیه‌های لاریجانی موجب شد همه نمایندگان در طول بررسی سوال روی صندلی های خود بنشینند و جلسه را بسیار آرام و دموکراتیک برگزار کنند.

ذوالنور در واکنش به آمارهای اشتغال روحانی: نمی‌دانم شما رئیس‌جمهور سوئیس هستید یا جمهوری اسلامی؟!

رئیس جمهور در نیمه اول سخنانش آمارهای عجیب و غریبی در مورد اشتغال اعلام کرد. روحانی گفت: «در سال ۸۴ تا ۹۱ میزان اشتغال خالص ۱۰ هزار نفر بوده است که این میزان اشتغال در طول ۵ ساله دولت های یازدهم و دوازدهم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است!»

ذوالنور نماینده مردم قم نیز در واکنش به اظهارات روحانی گفت: «نمی‌دانم شما رئیس‌جمهور سوئیس هستید یا جمهوری اسلامی؟! اینکه شما گفتید سالانه ۱۰ هزار شغل ایجاد شده است، کارگران واحدهای تعطیل شده مسکن مهر که صدای شما را می شنوند. شما در سال سوم دوره قبلی ریاست جمهوریتان در افطاری مقام معظم رهبری گفتید در این سه سال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اید، در سال آخر هم شما و آقای جهانگیری گفتید ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده که در مجموع می شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل؛ امروز هم شما می گویید در این ۵ سال بیش از ۲ میلیون شغل ایجاد کرده ایم! این تضادهای آماری را چطور باید بفهمیم!؟ بروید ببینید آمارهای وزیر کارتان چطور بوده است؟»

ماجرای فیضیه به جلسه سئوال از رئیس جمهور کشیده شد

بخش اول جلسه بررسی سوال از رئیس‌جمهور آرام برگزار شد اما در نیمه دوم کم کم نمایندگان شروع به گفتگو با یکدیگر کردند که به نظر می رسید در حال رایزنی برای قضاوت نهایی در خصوص پاسخ های رئیس‌جمهور هستند.

روحانی در بخش دوم سخنان خود، سیاسی‌تر صحبت کرد و در واقع از پاسخ به سوالات طفره رفت. وی که گویا به دنبال فرصتی برای پرداختن به ماجرای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم بود، اظهارات ذوالنور را بهانه قرار داد و گفت: «چه شد یک عده جرات کردند رئیس‌جمهور را تهدید به مرگ کنند؟ اگر وحدت و اتحاد بین سه قوه وجود داشت فیضیه بعنوان مرکز انقلاب، به جایی تبدیل نمی‌شد که آب به آسیاب دشمن بریزد»

رئیس‌جمهور در این بخش از اظهارات خود تنها با یادآوری مجدد وعده‌ انتخاباتی‌اش گفت:«من همچنان در مسیر اعتدال می‌مانم»، این درحالی بود که وی درخصوص سایر وعده‌هایش از جمله اشتغال، رکود، مبارزه با فساد و ... هیچ صحبتی نکرد.

قسم‌های جلاله روحانی

روحانی در بخشی از سخنانش به نوعی پاسخ‌های خود به سوالات نمایندگان را بی‌فایده خواند و گفت: «مردم نمی‌خواهند از من سوال کنید و من اینجا پاسخ دهم و آمار و ارقام ارائه کنم، مردم درمان می خواهند»

او در ادامه با گلایه از کسانی که امروز وضعیت کشور را بحرانی توصیف می‌کنند، تاکید کرد: «پشت تریبون‌ها نگویید دچار بحران شده‌ایم والله ما دچار بحران نیستیم. ما در مرحله آسیب قرار داریم»

ماجرای وزرای گمشده/اعتراض رئیس جمهور به شیرینی ندادن در مجلس

روحانی در ادامه سخنانش با لبخند خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: «اگر فکر می‌کنید ارتباط دولت با مجلس کم است آن را بیشتر کنیم، ما که هر وقت از وزرا می‌پرسیم کجا هستید می‌گویند مجلس هستیم»

لاریجانی در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهور نیز به شوخی گفت: «اینجا که نیستند، ببینید کجا هستند؟!»

روحانی نیز به شوخی خطاب به لاریجانی گفت: «شما کمیسیون نمی‌روید!»

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش به نمایندگان اظهار کرد: «قرار بود ما در هفته دولت شما را به پاستور دعوت کنیم، اما شما ما را به بهارستان دعوت کردید، اگر دولت شما را دعوت می‌کرد لااقل یک شیرینی می‌دادیم اینجا که هیچ خبری نیست!»

استیضاح وزیر صنعت در جلسه سئوال از رئیس جمهور کلید خورد

در میانه جلسه امروز حسینعلی حاجی دلیگانی برای استیضاح وزیر صنعت اقدام به جمع آوری امضا می‌کرد، در حالی که عده‌ای شایع کرده بودند این امضاها برای طرح عدم استنکاف رئیس‌جمهور جمع آوری می‌شود.

سئوالات به قوه قضائیه رفت

با پایان یافتن سخنان رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالات نمایندگان، رئیس مجلس پنج سؤال مطرح شده و پاسخ های رئیس‌جمهور را به صورت جداگانه به رأی گذاشت که نمایندگان از مجموع پنج سؤال، تنها یک پاسخ رئیس‌جمهور را قانع کننده تشخیص دادند و از چهار پاسخ دیگر قانع نشدند.

به این ترتیب و بر اساس ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤالات مطرح شده و پاسخ های رئیس جمهور و نیز قانع نشدن نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می شود تا در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود.