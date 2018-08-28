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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر:

گزارش سوال از رئیس جمهور در مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود

گزارش سوال از رئیس جمهور در مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس‌جمهور قانع نشدند و به همین دلیل سوالات پس از بررسی، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به شبهه برخی نمایندگان در مورد عدم ارسال سوالات از رئیس جمهور به قوه قضائیه گفت: نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند. علت رای گیری از سوالات رئیس جمهور، استنکاف از قوانین بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در صحن استنکاف رئیس جمهور از قانون را تشخیص دادند. آئین نامه داخلی اختیاری به هیئت رئیسه نداده است که استنکاف رئیس جمهور از قانون را بررسی و در مورد ارسال سوالات به قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وی تصریح کرد: اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند و به همین دلیل سوالات پس از بررسی، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

کد مطلب 4387398

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