احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به شبهه برخی نمایندگان در مورد عدم ارسال سوالات از رئیس جمهور به قوه قضائیه گفت: نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند. علت رای گیری از سوالات رئیس جمهور، استنکاف از قوانین بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در صحن استنکاف رئیس جمهور از قانون را تشخیص دادند. آئین نامه داخلی اختیاری به هیئت رئیسه نداده است که استنکاف رئیس جمهور از قانون را بررسی و در مورد ارسال سوالات به قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وی تصریح کرد: اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند و به همین دلیل سوالات پس از بررسی، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.