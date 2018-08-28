به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین رمان علی موذنی با عنوان «احضاریه» از سوی نشر اسم منتشر شد.

این رمان که به استناد متن آن برای نگارش آن سه سال زمان صرف شده است روایتی است داستانی که دستمایه خلق آن سفر راوی به کربلا برای شرکت در پیاده‌روی اربعین است.

راوی داستان موذنی روزنامه‌نگاری است که به واسطه اصرار و پیشنهاد یکی از دوستانش راهی سفر کربلا می‌شود و در حین مقدمه چینی برای این سفر است که خوابی عجیب توسط خواهرش دیده می‌شود که به سفر او ارتباط پیدا می‌کند و همین خواب و تلاش خواهرش برای همراه شدن با برادر در این سفر ماجراهای رمان را به پیش می‌برد.

نشر اسم این رمان را به تازگی در ۲۲۳ صفحه منتشر کرده است.

علی موذنی داستان‌نویس، فیلم‌نامه و نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی است که به صورت جدی و مستمر پیگیر کار داستان‌نویسی در سه دهه گذشته بوده است.

وی خالق آثار داستانی خاطره‌نگیزی چون «نه آبی نه خاکی»، «ملاقات در شب آفتابی»، «ظهور»، «ارتباط ایرانی»، «مأمور»، «خوش نشین»، «دوازدهم» و «آپارتمان روباز» است.