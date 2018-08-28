به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان دشتستان اظهار داشت: همه مدیران و کارمندان باید از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای رسیدگی به مشکلات مردم، ادامه داد: تکریم ارباب رجوع باید در همه دستگاه‌ها به خوبی رعایت شود تا مردم با کمترین مشکل به امور خود برسند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایحاد حس ناامیدی در بین مردم، افزود: باید از کارآمدی دولت که همان کارآمدی نظام است دفاع بیشتری بکنیم و کمک کنیم مردم امیدوارانه تر زندگی کنند.

وی خواستار ارتباط و تعامل مستمر مسئولان با رسانه‌ها شد و اضافه کرد: تعامل و ارتباط با رسانه‌ها یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف استان بوشهر خواهد بود.

فرماندار شهرستان دشتستان به ظرفیت‌های بالای شهرستان دشتستان و تاریخچه این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: پیشینه تاریخی و باستانی دشتستان بیانگر تمدن بالای این سرزمین است.

ارسلان زارع با بیان اینکه جوانان دشتستان در تحصیل علم و دانش و تولید علم و فناوری در سال های اخیر موفقیت های زیادی کسب کرده اند افزود: کارمندان ادارات دشتستان در انجام وظایف قانونی خود تلاش مستمر دارند که جای قدردانی دارد.