استنکاف از اجرای قوانین هر چه سریعتر توسط قوه قضائیه رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدعلی پورمختار، ضمن تبریک به مناسبت عید غدیرخم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت، گفت: اقدامات مجلس در دو هفته گذشته مصداق روشنی از برگشت به شان و جایگاه نظارتی است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دو استیضاح و سوال از رئیس جمهور و البته استیضاح های دیگری که در راه است مجلس را در راس امور خواهد نشاند، افزود: نقض قانون برنامه پنجم و ششم و استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس جمهور که امروز در رای مجلس متجلی شد هر چه سریع تر باید از سوی قوه قضاییه مطرح و رسیدگی شود.

پورمختار با تاکید بر اینکه جلوگیری از ناامیدی مردم شعار برخی از آقایان شده اما خودشان عامل ناامیدی هستند، تصریح کرد: شعار رفع حصر، همه پرسی، آزادی های بی حد و حصر، شعارهای دروغینی است که از این تریبون مقدس داده می شود و همه برای فریب افکار عمومی است.

وی ادامه داد: امروز رای مجلس به پاسخ های رئیس جمهور که ۵ سوال اقتصادی بود نشان دهنده واقعیات نیاز مردم است لذا بگذریم از این فریب کاری ها.

پورمختار با بیان اینکه افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت ها و ضعف مفرط وزارت صمت در تنظیم بازار و برخورد با سواستفادگان از جمله مصیبت های ما است، گفت: اظهارنظر فرماندهان نیروهای مسلح در خصوص مسائل بین المللی و پاسخ به یاوه گویی های رئیس جمهور نادان آمریکا را عین وظیفه می دانم چگونه است که عده ای جاهل و بی خبر می پسندند که این فرماندهان جان شیرین خود را فدای این ها کنند ولی حق نداشته باشند در این موضوعات اظهارنظر کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: آقای رئیس جمهور در هیچ کجای دنیا انتخاب فرماندهان توسط رئیس مستقیم مردم نیست بر چه مبنایی شما این را مطرح می کنید، مسائل ما مگر در کشور این ها است؟

وی افزود: این فرافکنی ها فایده ای نداشته و ندارد مردم عزیز بدانند که رهبر عزیز انقلاب بالاترین اختیار را به رئیس جمهور برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی داده، رئیس جمهور امروز رئیس شورای هماهنگی سه قوه شده از این رو ما انتظار داریم اقدامات جدی و اساسی انجام دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز آمریکا، منافقان، سلطنت طلبان و آل سعود در یک اتحاد شیطانی درصدد بر هم زدن نظم کشور و تجزیه و تحریم مردم هستند اما مردم آگاه بوده و اجازه نخواهند داد که خواب آشفته آن ها برای نرسیدن انقلاب به ۴۰ سالگی عملیاتی شود.