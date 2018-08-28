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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

یک چهارم نهایی لیگ‌قهرمانان آسیا

پیروزی کاشیما آنتلرز ژاپن برابر تیانجین چین

پیروزی کاشیما آنتلرز ژاپن برابر تیانجین چین

نماینده ژاپن با برتری مقابل نماینده چین راه صعود خود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را هموار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال کاشیما آنتلرز ژاپن و تیانجین چین از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق برگزار شد.

این دیدار با پیروزی دو بر صفر نماینده ژاپن به اتمام رسید. لوکاس سیلوا (۶۰) و انزینهو (۷۲) برای کاشیما گلزنی کردند. نماینده ژاپن با این پیروزی راه صعود خود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را هموار کرد.

دیگر دیدار مرحله رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان در منطقه شرق آسیا ساعت ۱۴:۳۰ فردا چهارشنبه بین تیم های چونبوک موتورز کره جنوبی و سوون سامسونگ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4387900

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