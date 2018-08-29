شانزده فیلم کوتاه ایرانی در بین برگزیدگان و نامزدهای موندنس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره موندنس انیمیشنهای کوتاه «بالانس» به کارگردانی برزان رستمی، «قطار» به کارگردانی جواد مطوری و محمدامین همدانی در بخش انیمیشن کوتاه، مستند کوتاه «آلپو» به کارگردانی اوسانلو در بخش مستند کوتاه، «مانیکور» به کارگردانی آرمان فیاض، «فراموشی» به کارگردانی فاطمه محمدی، «تالسا» به کارگردانی پرویز شجاعی و «زونا» به کارگردانی طوفان نهان قدرتی در بخش فیلم کوتاه داستانی، «جا به جا» به کارگردانی میلاد نسیم صبحان در بخش فیلمهای کودکان و علی عبدالوهابی با فیلمنامه کوتاه «دوست» در بخش مسابقه فیلمنامه به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.
همچنین انیمیشن کوتاه «الگو» به کارگردانی آزاده جنتی، مستند کوتاه «کماندار» به کارگردانی میثم بابایی و مجید عزیزی، فیلمهای کوتاه «راهیل» به کارگردانی آیات سعدی رهبر، «درخت زیتون سعدی» به کارگردانی احمد زایری، «با من» به کارگردانی آزاده قچاق، «تنفس» به کارگردانی فرشید ایوبی نژاد، «ترانه دستها» به کارگردانی حمزه زارع و مهتاب طالبی نامزد عناوین برگزیده این دوره از جشنواره بودند.
جشنواره بینالمللی موندنس که با عنوان فستیوال فیلم بدون مرز شناخته میشود، از سال ۲۰۰۰ هر ساله با هدف حمایت و تشویق فیلمسازان مستقل سراسر جهان و کشف مفاهیم و استعدادهای جدید و روشهای نوین داستانگویی در آمریکا برگزار میشود.
نمایش آثار برگزیده و اهدای جوایز نوزدهمین دوره این رویداد بینالمللی همزمان ۱۵ و ۱۶ سپتامبر برابر با ۲۴ و ۲۵ شهریور در بولدر، ایالت کلرادو برگزار خواهد شد.
