  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

ائتلاف دولت قانون: تصمیم العبادی نتایج معکوس به همراه دارد

ائتلاف دولت قانون به تصمیم العبادی در برکناری فالح فیاض مشاور امنیت ملی و رئیس الحشد الشعبی عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، دفتر نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون به تصمیم برکناری فالح الفیاض از سمت مشاور امنیت ملی و رئیس الحشد الشعبی عراق واکنش نشان داد.

هشام الرکابی مدیر دفتر نوری مالکی اعلام کرد: برکناری الفیاض از سمت های مشاور امنیت ملی و ریاست الحشد الشعبی عراق نتایج معکوسی برای ائتلاف النصر به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تصمیم برکناری الفیاض سبب تضعیف النصر در گفتگوهای مربوط به تشکیل دولت آینده عراق خواهد شد.

شایان ذکر است که دفتر نخست‌وزیری عراق دیشب اعلام کرد که فالح الفیاض با توجه به تمایلش برای ورود به فعالیت سیاسی و حزبی که طبق قانون اساسی با ماموریت مسئولان امنیتی تعارض دارد، از سمت مشاور امنیت ملی و ریاست الحشد الشعبی و ریاست دستگاه امنیتی کنار گذاشته است.

الفیاض ۶۲ ساله از ژوئیه ۲۰۰۹ در سمت مشاور امنیت ملی عراق بود. او مدرک مهندسی برق از دانشگاه موصل دارد و از شخصیت‌های امنیتی سرشناس عراق است.

اقدام العبادی در برکناری الفیاض در شرایطی صورت گرفته که رایزنی‌های گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف عراقی برای تشکیل دولت جدید این کشور همچنان ادامه دارد.

کد خبر 4389824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها