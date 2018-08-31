ایران و صربستان در حوزه سینما همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در جلسه مشترک رائد فریدزاده معاون بینالملل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر شورایعالی بینالملل سازمان سینمایی با میرولیوب موکوویچ مدیر بینالمللی مرکز فیلم صربستان که به همت مسئولان گروه سینمایی «هنر و تجربه» برگزار شد، طرفین برای آغاز گفتگو برای تولید مشترک فیلم به تفاهم اولیه رسیدند.
در این جلسه همچنین مقدمات راهکارهای اجرایی این مهم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نشستهایی بین تهیهکنندگان ایرانی و صربستان برگزار شود.
همچنین تفاهم شد از نهادهای سرمایهگذار دیگر در اروپا که با مرکز فیلم صربستان همکاری دارند، دعوت شود تا در این نشستها حضور یابند و با حضور آنان شرایط و شیوههای تولید مشترک و بررسی فیلمنامههایی که از منافع مشترک برخوردارند، مورد بررسی قرار گیرند و راهکارهای عملی تولید مشترک به دست بیاید.
در عین حال شیوه همکاری بنیاد سینمایی فارابی و مشارکت مادی و معنوی این نهاد در آثاری که از طرف مرکز فیلم صربستان برای تولید مشترک پیشنهاد میشوند، مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.
در این نشست درباره تبادل تجربه های سینماگران ایرانی از طریق همکاری با عوامل ایرانی در تولیدات مشترک با مرکز فیلم صربستان گفتگو و راهکارهای مختلف پیشنهاد شد که مورد بررسی و برنامهریزی معاونت بینالملل بنیاد سینمایی فارابی برای اجرایی شدن این گفتگوها و رسیدن به توافقات نهایی قرار گرفت.
همچنین اسناد و پروتکلهای مرتبط با ثبت درخواستها در کارگروه تولید مشترک به منظور شفاف و استانداردسازی نحوه بررسی پیشنهادهای تولید مشترک از سوی معاونت بینالملل بنیاد سینمایی فارابی مطر ح شد و مورد مشورت قرار گرفت.
با جمعبندی شیوههای مختلف، یکپارچهسازی نحوه ثبت درخواستهای تولید مشترک به زودی و پس از تایید آییننامههای پیشنهادی به شکل الکترونیک از طریق بارگذاری روی سامانه فارابی در دسترس سینماگران قرار خواهد گرفت.
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