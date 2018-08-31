۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

سرتیپ علیرضا الهامی:

هیچ راه نفوذی برای ورود پرنده‌های دشمن به آسمان ایران وجود ندارد

قم - جانشین فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه آسمان ایران امن‌ترین آسمان منطقه است، گفت: امروز هیچ راه نفوذی برای ورود پرنده‌های دشمن به آسمان ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرتیپ علیرضا الهامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تجاوز رژیم بعث عراق به کشورمان، قرارگاه پدافند هوایی نقش بسیار حساسی پیدا کرد.

وی افزود: پدافند هوایی ارتش در سال‌های دفاع مقدس در ۴۵۰ عملیات حضور داشت که بیت المقدس، فتح المبین ، کربلای ۵ و والفجر ۸ از جمله مهمترین آنها بود که در طی آن ۲۴ هزار و ۸۰۰ حمله هوایی دشمن خنثی شد.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: با حضور مقدرانه پدافند هوایی ارتش حملات متعدد رژیم بعث به نقاط مختلف کشور خنثی و دفع شد و در طول دفاع مقدس بیش از ۶۰۰ هواپیما و هلی‌کوپتر دشمن توسط پدافند هوایی ارتش سرنگون شد.

صادرات نفت ایران در طول دفاع مقدس حتی یک روز متوقف نشد

وی گفت: وقتی دشمن با هدف قطع صادرات نفت ایران حملات پرحجمی را علیه کشور داشت پدافند هوایی ارتش این حملات را دفع کرد و امروز با افتخار می‌گوییم حتی یک روز صادرات نفت ایران در طول دفاع مقدس متوقف نشد.

الهامی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب استقرار پدافند هوایی ارتش در سال ۸۷ را دستور دادند که این امر نشان از جایگاه و اهمیت پدافند هوایی برای دفاع از کشور است.

وی تصریح کرد: طراحی بومی سامانه‌های موشکی جدید و طراحی سامانه‌های راداری برای کشف انواع سرنشین و افزایش سایت‌های موشکی و اهداف پدافندی امروز ما را به جایی رسانده که می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ راه نفوذی برای هیچ پرنده‌ای به آسمان عمومی کشور فراهم نیست.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء(ص) ارتش ادامه داد: یکی از برکات حضور مقتدرانه فرزندان ارتش در پدافند هوایی به اذعان مجامع تخصصی بین المللی آن است که امروز  امن‌ترین فضای هوایی منطقه، متعلق به ایران است.

