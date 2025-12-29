امیر الهامی: دشمن به دنبال تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان روابط عمومی و رسانه اداره این نیرو، با اشاره به تأثیرات عمیق رسانهها در شکلدهی افکار عمومی گفت: دشمن با در اختیار داشتن رسانههای پرشمار و ایجاد هجمه رسانهای به دنبال تغییر و تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی در راستای منافع خود است.
وی تاکید کرد: امروز رسانه به عنوان ابزار برترساز در دنیا شناخته میشود که میتواند مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد جریانهای فکری موثر در جامعه هدف شود.
امیر سرتیپ الهامی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا مرجعیت رسانهای را در اختیار داشته باشیم تا مردم بتوانند خبرهای درست و صحیح را دریافت کنند و کمتر تحت تاثیر آفند رسانهای دشمن قرار گیرند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور با اشاره به چالشهای موجود در فضای رسانهای امروز، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت و حمایت از رسانههای داخلی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمنان، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوریهای نوین و افزایش چند برابری سرعت تولید و انتشار محتوا، کار در حوزه رسانه و فضای مجازی بسیار حساس شده است و عملکرد مطلوب دراین فضا مستلزم رعایت دقت و درعین حال سرعت است تا بتوان روایت صحیح و دقیق را در کوتاهترین زمان به مخاطب ارائه کرد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان از روند ساخت استودیوی معاونت روابط عمومی و رسانه و سایر بخشهای مختلف این معاونت بازدید کرد.
نظر شما