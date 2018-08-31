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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

گزارش ظریف پس از بازگشت از اسلام‌آباد

گزارش ظریف پس از بازگشت از اسلام‌آباد

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر دو روزه خود به پاکستان و پس از بازگشت به تهران گزارشی از این سفر و رایزنی‌های انجام شده با مقامات اسلام‌آباد منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف که به پاکستان سفر کرده بود پس از سفری دو روزه و دیدار و گفتگو با مقامات ارشد این کشور دقایقی پیش وارد تهران شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر دو روزه با عمران خان نخست وزیر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و فرمانده ارتش و برخی وزرای کابینه دولت جدید پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف پس از بازگشت از اسلام‌آباد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در پاکستان دیدارهای مفیدی با نخست وزیر، فرمانده ارتش، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور داشتم. در هشتمین سفرم به پاکستان، افتخار داشتم اولین وزیر خارجی باشم که به دیدار دولت جدید پاکستان رفتم. در این سفر بر گسترش روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید شد. همسایگان اولویت ما هستند»

کد مطلب 4390191
محمد مهدی ملکی

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