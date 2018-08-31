از اقبال «ماه پیشونی» تا بررسی امنیت کودکان در «اتاق تاریک»

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست جشنواره کودک و نوجوان اصفهان با اکران فیلم های بخش داخلی و خارجی کار خود را آغاز کرد تا شهر پروانه ها میزبانی خود از تماشاگران کودک و نوجوان و نیز هنرمندان علاقمند به عرصه فیلمسازی برای کودک را به نمایش بگذارد.

در نخستین روز از نمایش فیلم ها در بخش بین الملل، فیلم های «گرگ و بره» اثر رسیده به جشنواره از کشور افغانستان و نیز فیلم «خورد شدن» اثر کارگردان ترکیه ای، به صورت همزمان در سالن های شماره ۵ و یک سیتی سنتر اصفهان دوبله شدند.

همچنین در ادامه اکران ها یکی از فیلم های شاخص، با کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی سید جواد هاشمی، برای مخاطبان به نمایش درآمد. فیلم «پیشونی سفید ۲» که خود را به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان رسانده بود، در پردیس سینمایی سیتی سنتر نوبت اکران گرفت و با استقبال خوب خانواده ها همراه شد.

محمدرضا شریفی‌نیا، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، حسام نواب صفوی، ترلان پروانه، ارسلان قاسمی، امیر غفارمنش، هومن حاجی‌عبداللهی، ساغر عزیزی، امیررضا احمدی، امیر سهیلی، سیدجواد هاشمی و... در «پیشونی سفید ۲» بازی کرده اند.

در ادامه اکران های امروز، فیلم «اتاق تاریک» به کارگردانی روح الله حجازی اکران شد که البته این فیلم با برگزاری یک نشست مرتبط با عنوان «امنیت روانی کودکان و نوجوانان»، که هنوز در حال برگزاری است، همراه شده است تا به این موضوع از دید جامعه سینمایی بنگرد. در این نشست تخصصی همچنین محمد کریمی به عنوان متخصص روانشناسی نیز حضور دارد.