به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر اظهار داشت: در صورت پذیرش شرایط ما به خصوص حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی همانند حج تمتع توسط مسئولان کشور میزبان، پس از مشورت با برخی مسئولان مربوطه در کشور امیدواریم بتوانیم این مهم را نیز به انجام برسانیم.

وی در خصوص نحوه برگزاری حج امسال گفت: با توجه به ارائه آموزش های لازم به زائران ایرانی پیش ازاعزام به حج و دقت و مراقبت های آنان در طول ایام مناسک و رعایت مقررات و قوانین ، امسال حجی به مراتب بهتر از سال‌ها ی گذشته به انجام رسید.

وی اظهار داشت: حضور گسترده زائران ایرانی در نمازهای جماعت و محافل انس و معرفت و جلسات قرآنی و معنوی نمود چشمگیری داشت.

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: ارائه خدمات دربخش های مختلف از جمله هتل ها ، تغذیه و تدارکات ، حمل و نقل، خدمات پزشکی به زائران در حدی بود که موجب شد تا با آرامش بیشتری مناسک حج را به انجام برسانند.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار موجود در طول ایام حج تاکنون ۹ نفر از حجاج ایرانی با توجه به شرایط سنی و کهولت سن به دیار باقی شتافتند که ضمن طلب مغفرت از خداوند منان برای این عزیزان به خانواده های معزز آنان نیز تسلیت می گوییم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه طی این مدت آمار فوتی های حجاج در برخی از کشورها به حدود ۵۰ نفر نیز رسید، افزود: یکی از دلایل کاهش آمار فوت شدگان در مقایسه با سال گذشته مراعات زائران ایرانی در تمامی امور و اجرای دقیق برنامه ریزی های انجام گرفته بود.

وی با بیان تعامل بسیار خوب مسئولان عربستان با مسئولان و حجاج ایرانی افزود: این مهم موجب برگزاری بسیار خوب آیین های مختلف زائران ایرانی در مناسک حج شد.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی ملموس توجه زائران ایرانی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از بازارگردی در راستای حمایت از تولیدات داخلی بر پایه اقصاد مقاومتی و توجه بیشتر به معنویات بود.

وی تاکید کرد: حجاج ایرانی مکرر درخواست داشتند خدمت مقام معظم رهبری عرض کنم که توصیه ایشان برای ایجاد اشتغال هرچه بیشتر در کشور برای رونق اقتصادی را به دیده منت گرفته و از عربستان خرید نکردند.

سرپرست حجاج ایرانی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شهدای ایران در دو حادثه مسجدالحرام و منا نیز گفت: در این خصوص نشستی با فرزند پادشاه عربستان که هم اکنون امیر شهر مدینه منوره است؛ داشتم که در این جلسه وی قول همکاری بیشتری را داد.

وی اظهار داشت: به همین منظور دفتر نمایندگی عربستان در سازمان ملل اسامی شهدا و مجروحین حادثه مسجدالحرام را درخواست کرد که سریعا این اطلاعات پس از انجام هماهنگی های لازم در اختیار آنان قرار گرفت.

حجت الاسلام قاضی عسکر در مورد شهدای منا نیز گفت: با توجه به اینکه سه سال از این فاجعه می گذرد امیدواریم در گام دوم در این مورد نیز به نتیجه برسیم.

گفتنی است امسال بیش از ۸۶ زائر ایرانی برای انجام مناسک حج از ۱۹ ایستگاه پروازی به عربستان اعزام شدند که تاکنون حدود 20 هزار نفر از آنان به کشور بازگشته‌اند.