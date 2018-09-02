لزوم افزایش رویدادهای فرهنگی مرتبط باحوزه کودک ونوجوان در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که در سینما بهمن اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جشنواره فیلم برای بزرگسالان، خوشبختانه توانستیم در سال جاری برای رده سنی کودک و نوجوان نیز یک جشنواره بین المللی برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه شهر اهواز ظرفیت میزبانی جشنواره های بین المللی در حوزه فیلم را دارد، گفت: به دنبال این هستیم تا رویدادهای مربوط به حوزه کودک و نوجوان را در استان افزایش دهیم. تا کنون تلاش های بسیاری در این زمنیه انجام گرفته است اما باز هم نیاز به فعالیت های بیشتری در این خصوص هستیم. در همین راستا نهادهایی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و شورای شهر باید همکاری و کمک هایی در این خصوص داشته باشد.

جوروند اظهار کرد: در این جشنواره بین المللی، بخشی با عنوان داوری کودکان در نظر گرفته شده که بر همین اساس فیلم های منتخب از نگاه کودکان نیز معرفی خواهند شد که ۲۱ کودک و نوجوان اهوازی در این بخش مشارکت خواهند داشت..

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در سینما هلال اهواز در سال جاری گفت: برگزاری این جشنواره به نوعی باعث آشتی مردم اهواز با سینما شد و استقبال به حدی بود که گاها چندین اکران در ساعت ۲ نیمه شب انجام شد. برگزاری این جشنواره و برنامه های جانبی آن در سینما هلال اهواز ذهنیت مردم را نسبت به سینما تغییر داد.

وی افزود: سیاست دولت بر واگذاری اماکن فرهنگی و هنری به بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی نیز همیشه از بخش دولتی موفق تر عمل کرده و البته همین مسئله در سینما هلال اهواز نیز رخ داده و برنامه های بسیار خوب و متنوعی از سوی این سینما در طول چند سال گذشته برگزار شده و مخاطبان بسیاری را نیز جذب این مجموعه فرهنگی کرده است.

جوروند اظهار کرد: اختلاف های رخ داده ما بین سازمان هلال احمر استان و پیمانکار سینما هلال اهواز بسیار ناراحت کننده است و اداره کل ارشاد اسلامی استان به دنبال این است تا فعالیت این سینما به روال سابق خود بازگردد؛ در همین راستا نباید حب و بغضی در این روند اعمال شود، فعالیت این سینما در سال های گذشته نشان از موفقیت و رضایتمندی مردم فرهنگ دوست اهواز دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به آخرین اقدامات انجام گرفته در این خصوص گفت: مقرر شده تا مصوباتی در شورای فرهنگ عمومی استان در خصوص وضعیت سینما هلال اهواز انجام شود. این شورا به دلیل مشغله استاندار در هفته دولت کنسل شده اما به زودی برگزار خواهد شد، به دنبال این هستیم تا در این مصوبه منفعت مردم اهواز به صورت ویژه در نظر گرفته شود.

جوروند اظهار کرد: وضعیت واگذاری موزه هنرهای معاصر اهواز و سینما هلال با یکدیگر کاملا متفاوت هستند و به صورت کلی می توان گفت این دو قضیه برعکس یکدیگر هستند. تفاوت این دو موضوع در این است که موزه به دلیل فعالیت نامناسب بخش خصوصی از آنها گرفته خواهد شد اما در سینما هلال به دنبال واگذاری به بخش خصوصی هستیم. در سینما هلال بخش خصوصی موفق عمل کرده و در موزه این اتفاق رخ نداده و بازخورد خوبی نداشته است.