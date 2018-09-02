به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه یکشنبه ۱۱ شهریور در حاشیه مراسم روز ملی صنعت چاپ که در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات حوزه نشر و اینکه برخی از کتابفروشی های به جهت مشکلات اقتصادی در حال تغییر کاربری هستند، گفت: این مشکل متاسفانه کم و بیش وجود دارد اما مسیر نسبتا سریعی که قبلا در زمینه تعطیلی کتابفروشی ها وجود داشت، تا حدودی متوقف شده است و بر اساس گزارش هایی که ما داریم در یکسال اخیر سرعت تعطیلی کتابفروشی ها متوقف شده است.

به گفته وی این مسئله در پی اجرای برخی طرح های وزارت ارشاد از قبیل طرح های حمایتی کتابفروشی ها از جمله عیدانه و تابستانه کتاب ایجاد شده است.

صالحی در عین حال گفت: طبعا در شرایط کنونی نگرانی هایی هم در زمینه فعالیت ناشران، هم در زمینه فعالیت کتابفروشان وجود دارد و طبعا آثار خودش را در این حوزه نشان می دهد. افزایش قیمت مواد اولیه از جمله کاغذ و سایر اقلام مورد نیاز در نشر کتاب یقینا در زمینه افزایش قیمت محصولات حوزه نشر تاثیر می گذارد که این خود در کاهش سرانه مطالعه اثرگذار است و سبد سرانه مطالعه ما را کوچکتر می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاش هایی که در دولت برای حل مشکلات اقتصادی در حال انجام است، تاکید کرد: اگر بخواهیم شاهد تعطیل نشدن بیشتر واحدهای صنفی در حوزه نشر از جمله کتابفروشی ها باشیم نیازمند حمایت بیشتر دولت به ویژه بخش های اقتصادی هستیم که در این زمینه به سهم خودمان تلاش هایی را صورت داده ایم و به رغم مشکلاتی که در حوزه های اقتصادی وجود دارد تصمیم گیرانه و تصمیم سازان اقداماتی را برای حل مسائل حوزه نشر انجام می دهند.