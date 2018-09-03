حریف آسانی نخواهیم داشت/ به امکانات کافی نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم ملی که در پژوهشکده نفت برگزار شد گفت: با توجه به نتایجی که در جام جهانی بدست آوردیم این روزها انتظارات از تیم ملی بالاست.

وی تاکید کرد: به هر حال ما در جام جهانی عملکرد خوبی داشتیم و حالا همه از ما انتظار قهرمانی دارند، اما باید بدانیم حریف ما در جام ملت ها هم چنین تفکری دارند و اگر می خواهیم در این تورنمنت بزرگ موفق باشیم نیاز به امکانات خوب، بازهای تدارکاتی، اردوهای مناسب و حمایت فدراسیون را داریم. مطمئنم دعای خیر مردم هم همیشه بدرقه راه ما است.

امید ابراهیمی در پاسخ به این سوال که این روزها مردم جز قهرمانی چیزی از تیم ملی انتظار ندارند، گفت: همگی تلاش می کنیم تا آرزوی مردم را برآورده کنیم. باید با تمرینات خوب، نتایج قابل قبولی در آسیا کسب کنیم و هیچ حریفی را دست کم نگیریم زیرا حریفان ما آسان نخواهند بود و همه بدنبال قهرمانی هستند.

وی در خصوص تیم های ژاپن، استرالیا و کره هم گفت: بازیهای آسانی در جام ملتهای آسیا وجود نخواهد داشت. کره، ژاپن، استرالیا و دیگر تیم ها همه می خواهند قهرمان شوند. بنابراین باید تلاش کنیم بازیهای تدارکاتی خوب را با تیم های قوی برگزار کنیم تا بتوانیم موفق باشیم.

وی در پایان گفت: نیاز به حمایت فدراسیون داریم و امیدوارم آنها با یک برنامه ریزی دقیق برای تیم ملی شرایط را به گونه ای فراهم بیاورند که بازیکنان و کادر فنی تنها تمرکز خود را برای موفقیت تیم ملی بگذارند.