اصرار برخی نمایندگان مجلس بر افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی هیات رئیسه مجلس برخی اصلاحات در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را قرائت کرد. بر این اساس؛

۱-عبارت «خلخال، کیاشهر و فریدن» اضافه شود.

۲-در استان مرکزی منطقه ویژه امیرکبیر اراک صحیح است.

۳-نام شهر چاف و چمخاله صحیح است.

۴-نقشه منطقه آزاد ارس به پیوست می باشد.

در ادامه نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای الحاق به مناطق آزاد به این لایحه مطرح کردند. هر یک از نمایندگان که پیشنهادات خود را مطرح می کردند اعلام می نمودند امضای آقای جهانگیری و مرتضی بانک پای پیشنهادات آنها است و دولت با این پیشنهادات موافق است.