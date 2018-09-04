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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

ساداتی نژاد در تذکر شفاهی:

رئیس مجلس باید از بیان اظهارات ضد انقلاب در مجلس جلوگیری کند

رئیس مجلس باید از بیان اظهارات ضد انقلاب در مجلس جلوگیری کند

نماینده مردم کاشان گفت: رئیس مجلس نیز در شرایطی که برخی ناطقان به نظام توهین می کنند یا آدرس غلط می دهند بنابر سوگندی که خورده باید از بیان حرف های ضد انقلاب و نامرتبط جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان  جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید جواد ساداتی نژاد در تذکر شفاهی به رئیس جمهور گفت: دستورالعمل ها و آیین نامه ها در دولت در شرایط جنگ اقتصادی باید تغییر کند زیرا بروکراسی خسته کننده و عدم تحقق برنامه ها وضعیت را مشکل کرده و کمر مردم را شکسته است.

نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در مورد این شرایط به مردم اطلاع رسانی کند و رفع ابهامات را پیگیر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم افزود: رئیس مجلس نیز در شرایطی که برخی ناطقان به نظام توهین می کنند یا آدرس غلط می دهند بنابر سوگندی که خورده باید از بیان حرف های ضد انقلاب و نامرتبط جلوگیری کند.

کد مطلب 4394014

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