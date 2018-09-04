رئیس مجلس باید از بیان اظهارات ضد انقلاب در مجلس جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید جواد ساداتی نژاد در تذکر شفاهی به رئیس جمهور گفت: دستورالعمل ها و آیین نامه ها در دولت در شرایط جنگ اقتصادی باید تغییر کند زیرا بروکراسی خسته کننده و عدم تحقق برنامه ها وضعیت را مشکل کرده و کمر مردم را شکسته است.

نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در مورد این شرایط به مردم اطلاع رسانی کند و رفع ابهامات را پیگیر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم افزود: رئیس مجلس نیز در شرایطی که برخی ناطقان به نظام توهین می کنند یا آدرس غلط می دهند بنابر سوگندی که خورده باید از بیان حرف های ضد انقلاب و نامرتبط جلوگیری کند.