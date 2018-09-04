فرج کمیجانی فعال اصلاحطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اولین جلسه دور جدید فعالیتهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، در روز گذشته با حضور «رئیس دولت اصلاحات» خبر داد.
وی در همین باره اظهار داشت: روز گذشته (دوشنبه) نخستین جلسه از دور جدید فعالیتهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، به دعوت محمدرضا عارف و با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار شد.
کمیجانی گفت: در این جلسه نمایندگان تعدادی از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و تعدادی از چهرههای حقیقی اصلاحطلب حضور پیدا کردند.
وی تصریح کرد: قرار شد جلسه بعدی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، پس از فرایند اخذ مجوز از وزارت کشور برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آغاز به کار مجدد شورای عالی اصلاحطلبان، در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، گفت: خیر؛ در شورای هماهنگی هنوز بحثی درباره شورای عالی نشده است. در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، طرح «پارلمان اصلاحات» مورد بررسی است.
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