  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۱

وزیر دفاع ایتالیا:فرانسه مقصر بخشی از درگیری‌های جاری در لیبی است

وزیر دفاع ایتالیا:فرانسه مقصر بخشی از درگیری‌های جاری در لیبی است

وزیر دفاع ایتالیا تصریح کرد: فرانسه مقصر بخشی از درگیری‌ها در لیبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «چنل نیوز آسیا»، «الیزابت ترنتا» (Elisabetta Trenta) وزیر دفاع ایتالیا در اظهاراتی اذعان کرد: فرانسه مقصر بخشی از درگیری‌های جاری در لیبی است.

وزیر دفاع ایتالیا با اشاره به مداخله پاریس علیه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در این خصوص گفت: به عقیده من، فرانسه در این باره دارای مسئولیت است.

«الیزابت ترنتا»  تصریح کرد: اکنون این واقعیتی غیرقابل آنکار است که اوضاع در لیبی به این دلیل در شرایط جاری به سر می برد که برخی ها در سال ۲۰۱۱ و در جریان مداخله نظامی علیه قذافی، منافع خود را بر مردم لیبی اولویت داده بودند.

گفتنی است، وزارت بهداشت لیبی چندی پیش اعلام کرده بود که درگیری های نظامی میان شبه نظامیان متخاصم در حومه «طرابلس» دست کم ۲۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 4394324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها