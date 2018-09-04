به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «چنل نیوز آسیا»، «الیزابت ترنتا» (Elisabetta Trenta) وزیر دفاع ایتالیا در اظهاراتی اذعان کرد: فرانسه مقصر بخشی از درگیری‌های جاری در لیبی است.

وزیر دفاع ایتالیا با اشاره به مداخله پاریس علیه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در این خصوص گفت: به عقیده من، فرانسه در این باره دارای مسئولیت است.

«الیزابت ترنتا» تصریح کرد: اکنون این واقعیتی غیرقابل آنکار است که اوضاع در لیبی به این دلیل در شرایط جاری به سر می برد که برخی ها در سال ۲۰۱۱ و در جریان مداخله نظامی علیه قذافی، منافع خود را بر مردم لیبی اولویت داده بودند.

گفتنی است، وزارت بهداشت لیبی چندی پیش اعلام کرده بود که درگیری های نظامی میان شبه نظامیان متخاصم در حومه «طرابلس» دست کم ۲۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته است.