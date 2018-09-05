به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید و آغاز دوره تمدنی انقلاب اسلامی که صبح امروز(چهارشنبه) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما در فرآیند سوم از انقلاب اسلامی هستیم و پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی را پشت سر گذاشته ایم.

وی ادامه داد: ما اگر گام اول را پشت سر گذاشتیم، دوگانه بعد یعنی اسلامی کردن جامعه و تشکیل حکومت اسلامی کار سختی نیست. انقلاب اسلامی پیشرفت های بسیاری داشته و ایستادگی مردم در جنگ ۸ ساله نمونه ندارد.

سردار غیب پرور وجود ولایت فقیه را در دیگر کشورها بی‌مانند دانست و گفت: جنس انقلاب جنس پیشرفت برای مردم مظلوم جهان است و از سوی دیگر برای کسانی که با انقلاب رابطه خوبی ندارند ترساننده است، این عده چهار دهه است که با انقلاب به دشمنی‌ها پرداخته‌اند و دشمنی‌شان همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: انقلاب اسلامی پیشرفت‌های بسیاری داشته که یکی از ابعاد آن در حوزه علم و فناوری است.

سردار غیب پرور پیشرفت های کشور را نعمت بسیار بزرگی دانست و اظهار داشت: ما قبل از انقلاب ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم و امروز حدود ۵ میلیون دانشجو داریم و نرخ با سوادی از ۴۲ درصد به ۹۰ درصد رسیده است. ۲ در صد علم جهان در ایران تولید می شود و ۲۰۰ دانشمند ایرانی از برترین دانشمندان جهان هستند. در جمع ۳ کشور برتر جراحی مغز و اعصاب هستیم و در بسیاری از مسابقات علمی جهان جوانان ما مدال کسب می کنند.



وی ادامه داد: بسیج یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران است و رهبری بسیج را کلید طلایی حل مشکلات کشور می دانند. ما هرکسی که دلداده انقلاب اسلامی است و کشورش را دوست دارد بسیجی می دانیم، رهبر معظم انقلاب و فرمانده ارتش و همه بزرگان نیز خودشان را بسیجی می‌دانند.

سردار غیب پرور گفت: اگر ادعا داریم بسیج کلید حل مشکلات کشور است باید قد بکشیم. بسیج برای برون رفت از مشکلات صنعت و کشاورزی حرف و برنامه دارد. ما برای حل مسائل اعلام آمادگی کرده‌ایم چراکه شرایط فعلی کشور تعارف بردار نیست، جنگ اقتصادی مشخص است و تنها کسی این را نمی‌بیند که خواب باشد یا خود را به خواب زده باشد.

وی ادامه داد: برخی می گویند مشکلات کشور راه حل سیاسی دارد، این حرف‌ها بوی بحث مذاکره را می دهد! مذاکره با چه کسی؟ کسی که دستش به خیانت آلوده است؟ در ارتش جنگنده کوثر می‌سازیم و از معدود کشورهای سازنده این حوزه هستیم، دلیل آن است که در ارتش خود باوری هست و دلال و افراد فاسد هم وجود ندارد. بیاید از اقیانوس عظیم بسیج و اساتید بسیجی استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما با بخش کوچکی از دولت تعامل برقرار کرده ایم اما مثل قطره و اقیانوس است. باید از ظرفیت های داخلی برای حل مشکلات کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: اولین قدم برای حل مشکلات شناخت میدان عمل است و گام بعدی شناخت و بهره برداری از داشته های انسانی، مادی و معنوی است. البته آسیب‌هایی هم هست که بخش عمده آن مشکلات مدیریتی است و بخش دیگر شرکت های خصوصی غیر دولتی است.

سردار غیب پرور با اشاره به اقدام بسیج در کشف محل های احتکار کالا گفت: در مسئله احتکار خودمان به هم رحم نمی کنیم، در یک استانی یک آقایی ۹۰ تن شکر را در انبار احتکار کرده بود، یا در همین مساله پوشک یک نفر ۶۰ میلیارد تومان پوشک را احتکار کرده بود، چرا این رفتارها رخ می‌دهد؟ چرا این کار را می‌کنید بی انصاف‌ها؟ گرانی، تورم و احتکار مسائلی است که بخش خصوصی هم در آن نقش دارند.

وی در پایان تاکید کرد: باید باور کنیم که انقلاب اسلامی راهی است برای رشد و تعالی بشر در جهان، البته تحقق آن زحمت دارد و باید تلاش کرد. ما مطمئن هستیم که با امید و خود باوری می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.