به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه از دور جدید فعالیت های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روز دوشنبه (۱۲ شهریور) با حضور «رئیس دولت اصلاحات» برگزار شد. علی تاجرنیا فعال اصلاح طلب با انتشار یادداشتی در روزنامه «اعتماد» نقدهای جدی را نسبت به ساختار و عملکرد این شورا مطرح کرده است.
وی در ابتدای این یادداشت با تاکید بر اینکه آنچه برای مردم اهمیت دارد، استراتژی اصلاحطلبان در انتخابات آتی و میزان وفاداریشان به آرمانهای اصلاحطلبی است عنوان کرد: مردم خیلی اهمیت نمیدهند که چه سازوکاری برای انتخاب لیست اصلاحطلبان وجود داشته است. جریان اصلاحات باید مناسبات خود را با دولت و سایر اجزای حاکمیت به طور دقیق مشخص کند. به هر حال این جریان سیاسی برای تشکیل دولتهای یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم از اعتبار خود هزینه کرد. از همین رو توفیقات و شکست این نهادها را از چشم اصلاحطلبان میبینند.
تاجرنیا با تصریح این مطلب که از این پس، جریان اصلاحات باید نحوه تعاملش را با افرادی که از طریق لیست امید به مجلس راه یافتند و در مجلس منفعل بودهاند، مشخص کند نوشت: باید مشخص شود که آیا وظیفه شورای عالی سیاستگذاری بستن لیست انتخاباتی است یا در مورد عملکرد بعدی منتخبان هم مسئول است. متاسفانه تاکنون کارویژه شورای عالی تنها جلساتی برای تعیین لیست بوده و هیچ ابتکار عملی در حوزه مسائل و مشکلات اصلاحطلبی نداشته است.
وی با تاکید بر این نکته که شورای عالی اصلاح طلبان از پیگیری و رصد منتخبانش عاجز است تاکید کرد: بخش عمده این مشکلات به خاطر این است که در ساختار فعلی، احزاب نقش چندانی ندارند. از این پس بهتر است که نقش احزاب را نسبت به نقش افراد پررنگتر کنیم و چهرههای حقیقی مدنظرمان نیز در قالب چهرههای حقوقی در شورای عالی سیاستگذاری نقش داشته باشند. باید توجه کرد که مردم مانند گذشته به هر لیستی رای نمیدهند. از این رو است که اصلاحطلبان باید تکلیفشان را در خیلی از حوزهها مشخص کنند.
تاجرنیا همچنین نوشت: در شرایط کنونی شاهد نوعی بیاعتمادی از سوی مردم نسبت به جریانهای سیاسی هستیم. مقبولیت دولت در جامعه کاهش پیدا کرده است؛ به ویژه که این دولت با حمایت اصلاحطلبان روی کارآمده است. بنابراین نظارت و نقد بر نهادها و افرادی که به پشتیبانی اصلاحطلبان روی کار آمدند، اهمیت زیادی دارد. اصلاحطلبان باید مردم را آگاه کنند. در این صورت میتوانیم از فضای سرد کنونی با نزدیک شدن به ایام انتخابات بکاهیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در بخش پایانی یادداشت خود تصریح کرد: بدون شک هنوز گفتمان اصلاحطلبی بین مردم رواج دارد. مردم نگران براندازی و فروپاشی هستند و از این رو تنها راه پیشرویشان را اصلاحطلبی میبینند. بنابراین هرچه در این روزها بیشتر برای تبیین مواضع جریان اصلاحات نسبت به دولت و دیگر نهادها و استراتژی جدید تاخیر کنیم، این فضا علیه اصلاحطلبان میشود.
