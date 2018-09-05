به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص ظرفیت خوابگاههای دانشگاهها و برنامه صندوق رفاه دانشجویی در این زمینه، اظهار داشت: در سالهای گذشته و همچنین امسال، دانشگاهها در فصل تابستان برای ساماندهی و ارتقاء سطح خوابگاههای دانشجویی، که امروز به عنوان سراهای دانشجویی از آن نام برده میشود، تلاش می کنند.
وی افزود: دانشگاهها تعمیرات اساسی و کیفی برای خوابگاههای خود انجام داده اند و هر سال به ظرفیت خوابگاهها اضافه میشود.
وزیر علوم با بیان اینکه اکثر دانشگاههای کشور آمادگی خوبی برای پذیرش دانشجویان خوابگاهی دارند و ظرفیتشان نیز هر ساله اضافه میشود، ادامه داد: ما به عنوان وزارت علوم، هم از منابع دولتی و هم از سایر نهادها بخصوص جامعه خیرین برای توسعه ظرفیت خوابگاهها استفاده کردیم و این کار امروز نیز ادامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که تخصیص بودجه وزارت علوم در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه چگونه بوده است، اظهار داشت: برخورد سازمان برنامه و بودجه با وزارت علوم در این زمینه خیلی خوب بود و تمام دانشگاههای ما بودجه صددرصد دریافت کردند. در سال جدید هم با توجه به شرایط ویژهای که وجود دارد، بودجه کامل تخصیص داده نشده اما تا کنون خوب بوده است.
غلامی همچنین درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل میکنند، گفت: الان وظیفه ما در این زمینه حل مشکل دانشجویان خارج از کشور و فراهم کردن شرایط برای آمدن آنها به داخل کشور است. امیدواریم آنها با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد، تحصیل کنند چراکه معتقدم بسیاری از دانشگاههای ما از برخی دانشگاه هایی که دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در آن تحصیل میکنند بهتر است.
نظر شما