اعلام رسمی تکذیب ماجرای گردشگران عرب در مشهد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. در این نشست، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی ابتدا به حوزه صنعت و کشاورزی اختصاص داشت، گفت: «پس از مذاکرات ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه گردشگری و ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه صنایع دستی اختصاص یافت که باید به همین میزان مبلغ از سوی بانک ها به این حوزه ها اختصاص یابد، اما مشکلی که در این بخش وجود داشته این است که بانک ها از هنرمندان صنایع دستی و گردشگری تضامینی درخواست می‌کنند که همین پرداخت تسهیلات را سخت کرده است.»

مونسان با بیان اینکه سامانه ای طراحی شده که بر فعالیت تورها نظارت لحظه ای داشته باشد، ادامه داد: «اگر یک گردشگر ایرانی به خارج از کشور سفر کند و متناسب با آنچه که ابتدا اظهار شده خدمات ارائه نشود، می تواند به صورت لحظه ای گزارش دهد تا گردشگر اثرات آن را در همان سفر مشاهده کند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه ۵ ماهه نخست سال جاری ۴۵درصد رشد گردشگر خارجی داشته ایم، افزود: «حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان صنایع دستی در داخل کشور به فروش رسیده و ۲۸۱ میلیون دلار نیز صادرات در این بخش صورت گرفته است.»

او با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده درباره سفر اعراب به شهر زیارتی مشهد، ادامه داد: «دادستانی به این موضوع ورود کرده و مطالب عنوان شده توسط آن فرد صحت نداشته است، البته هر زمانی که ورود گردشگر اعراب به کشور گسترش یافته است، چنین موضوعاتی و حواشی توسط برخی افراد ایجاد شده است.»

مونسان تاکید کرد: «با مدیران کل خراسان و مازندران تماس هایی داشته ام و تاکید شده که در حوزه گردشگری چنین مباحثی وجود نداشته و اگر در حوزه های لایه پشت شهرها چنین مباحثی مطرح است باید توسط ارگان‌های دیگری همانند نیروی انتظامی به این موضوع ورود شود.»

او با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های گردشگری وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: «۱۹۰۰ پروژه در حوزه گردشگری تعریف شده که ۴۳هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در این پروژه هاست.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: «حوزه گردشگری فرابخشی است و اگر سایر بخش ها همانند ناوگان حمل و نقل هوایی، همراهی های لازم را در این بخش نداشته باشند، این حوزه زمین گیر می شود، بنابراین ابزارهای گردشگری در دست سازمان میراث فرهنگی نیست.»