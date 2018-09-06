اختصاص۱۰۰ میلیارد تومان از ارزش افزوده برای توسعه پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی یکسال گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده برای توسعه شهرستان پاکدشت و برای رشد روستاها و شهرها توسط دولت تخصیص داده شد.

تمهیدی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر داریم بخش سی تی اسکن بیمارستان شهدای پاکدشت، که با همدلی و همراهی خیرین ساخته و به بهره برداری رسیده است را با تامین بودجه بخش به «آی سی یو» نیز مجهز کنیم و در این زمینه لازم به ذکر است که بگوییم اخیرا آزمایشگاه بیمارستان زعیم به بروزترین امکانات آزمایشگاهی تجهیز و بازسازی شده است.

وی بیان داشت: در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان ۳۱ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی در حوزه های روشنایی معابر و جاده ها، آسفالت معابر، بوستانها و... هزینه شده است و این میزان در روستاهای بخش شریف آباد این شهرستان به ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است که برای خرید ماشین آلات کشاورزی و روشنایی معابر و احداث بوستان و آسفالت و جدولگزاری استفاده شده است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به حوزه شهری و پروژه های عمرانی شهر پاکدشت که با اعتبار ۳۷۰ میلیارد ریال توسط شهرداری پاکدشت برای افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها هزینه شده است گفت: این اعتبار در حوزه شهر فرون آباد به ۱۶ میلیارد ریال و در حوزه شریف آباد به ۱۳ میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به حوزه انرژی برق و حوزه بنیاد مسکن گفت: مبلغ پروژه های حوزه انرژی برق برای تجهیز و توسعه شهری به ۴۹ میلیارد ریال رسید که این مهم در حوزه گاز به ۵۸ میلیارد ریال واین رقم در حوزه ورزش برای توسعه وتجهیز زیرساخت ها به ۱۷ میلیارد ریال و در حوزه جهاد کشاورزی به ۳۲ میلیارد ریال رسیده استو در حوزه بنیاد مسکن اعتبار استفاده شده در پروژه ها به ۷ میلیارد ریال رسید که این میزان اعتبار در حوزه منابع طبیعی به۷۲میلیارد رسیده است که در مجموع تحول خوبی را در بخش های مختلف زندگی مردم شهرستان پدید آورده است.