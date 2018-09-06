به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری امروز در کنگره این حزب اظهار داشت: بشر با امید زنده است و ما هم به راه الهی زنده هستیم؛ ما ناامید نیستیم. بحث ما این است که جامعه ما آنقدر سرزنده است که می تواند همه این سختی ها را پشت سر بگذارد.



وی افزود: باید در سیستم حاکم نظام جمهوری اسلامی تغییرات جدی صورت بگیرد. در زمان حیات حضرت امام، جمهوریت اول را تجربه کردیم؛ خود حضرت امام برای بعد از خود، برنامه ریزی کردند که جمهوریت دوم شکل بگیرد؛ لذا قانون اساسی تغییر کرد.



کواکبیان ادامه داد: از رهبری می خواهم که خود ایشان برای بازنگری قانون اساسی برای جمهوری سوم تدارک ببینند. نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند؛ نهادهای انتصابی هم حتما باید پاسخگویی داشته باشند.



وی ادامه داد: دخالت مسئولان نظامی در سیاست باید از بین برود. نه تنها افرادی که در قانون منع به کارگیری بازنشستگان آمده اند بلکه بسیاری از عزیزان دیگر سالخورده شده اند و باید به اتاق فکر بروند و استراحت کنند.



کواکبیان با اشاره به لزوم برگزاری انتخابات حزبی گفت: متاسفانه ما هنوز انتخابات حزبی را تجربه نکرده ایم. دولت ها هیچ وقت نمی خواهند به طور جدی، لایحه جامع انتخاباتی را ارائه دهند. قانون انتخابات، قانون احزاب و قانون امنیت اجتماعات ما باید تغییر کند.



وی با اشاره به لزوم مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر با فساد مبارزه عملی نشود، شعار مردم را اقناع نمی کند. مبارزه با فساد این نیست که آقای میرعلی موسسه ثامن الائمه، با این فساد اقتصادی و رانت خواری، فقط به ۱۵ سال زندان محکوم شود. قوه قضاییه نشان داده که حال مبارزه با فساد را ندارد.



کواکبیان با اشاره به رای منفی مجلس به شفافیت آرای نمایندگان گفت: مجلس ما دیروز اقدام خوبی نکرد. ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کردند که آراء در مجلس شفاف باشد اما فقط ۵۹ نفر رای دادند؛ مردم چه قضاوتی درباره ما دارند؟



دبیرکل حزب مردم سالاری در همین باره تصریح کرد: نماینده مجلس باید با شهامت آرای خود را به طور شفاف بگوید. نماینده مجلس نباید از نهادهای قدرت و افکار پوپولیستی ملت بترسد.



کواکبیان اظهار داشت: اصلاح طلبان باید از این طیف وسیعی که برای خود می سازند، اتحاد و انسجام لازم را داشته باشند. ما باید جلوی هر اقدامی که مردم را از صحنه خارج می کند، بگیریم؛ باید کاری کنیم که مردم سال آینده پای صندوق های رای بیایند. مردم اگر نیایند، اصولگرایان می آیند و با حداقل آرا، رای می آورند.



وی با اشاره به طرح پارلمان اصلاحات گفت: در نهایت تصمیم گرفته شده که در پارلمان اصلاحات، ۳۰ حزب اصلاح طلب، از هر کدام ۱۵ نفر حضور داشته باشد. همچنین گفته شده که از فعالان سیاسی، از نمایندگان ادوار، از وزرا و استانداران اصلاح طلب، در این پارلمان حضور پیدا کنند.