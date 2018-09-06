خروجی جنگ اقتصادی ترامپ قطعاً شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی شامگاه پنجشنبه در مراسم نکوداشت «محمدرضا حافظی» خیر مدرسه ساز با اشاره به اینکه در مشهد خادم امام رضا(ع) هستیم و چون مردم چهره را می شناسند مرتب از ما سوال می کنند و می گویند این چه وضعیتی است، اقتصاد به کجا می رود، وضع دلار چرا اینگونه است، اظهار داشت: این درد امروز جامعه ماست، نمی توانیم چشممان را روی این مشکلات ببندیم.

وی با بیان اینکه همانگونه که ۸ سال درگیر جنگ بی رحمانه نظامی بودیم امروز درگیر جنگ بی رحمانه اقتصادی هستیم، تصریح کرد: ترامپ رسما اعلام می کند نفت ایران را به صفر می رسانم و ایران را شکست خواهم داد؛ ملتی که با تحویل هزاران شهید در جنگ نظامی کم نیاورد مگر ممکن است در جنگ اقتصادی کم بیاورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اما هر جنگی ملزومات خود را می خواهد، جنگ نظامی سلاح می خواست، به ما سلاح و سیم خاردار هم نمی دادند، اما امکانات را خودمان به دست آوردیم، افزود: آبان قرار است تحریم ها سخت تر شود، این بار تفاوت این است که تحریم ها آمریکایی است؛ در تحریم های قبل از برجام ما مواجه با تحریم های جهانی با ۶ قطعنامه بودیم.

بروجردی ادامه داد: نزدیک ترین کشورهای دنیا با ما تعامل اقتصادی نمی کردند، اما امروز چین درگیر این جنگ است، روسیه، آلمان، فرانسه و کانادا درگیر هستند؛ یعنی عملا ترامپ با همه دنیا می جنگد.

وی با اشاره به اینکه خروجی جنگ ترامپ قطعا شکست خواهد بود، گفت: در این جنگ کم نیاوریم و تلاش کنیم برای تحول و این نیازمند تدبیر است، رهبر معظم انقلاب ستاد تدابیر را در سطح روسای قوا دستور دادند تشکیل شود، باید مقررات دست و پا گیر را تغییر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است بعد از دهه محرم زاگرس خودرو در بروجرد شروع به کار کند، بنابراین در شرایط جنگ می شود کار کرد، خیلی از مسائل را می توانیم با اتحاد و انسجام و تلاش رفع کنیم، تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد نه خود مایوس شود نه یاس آفرینی کند.

بروجردی یادآور شد: وظیفه ما مسئولین است که بجنگیم و در خط مقدم باشیم و در کنار آن با فساد مبارزه قاطع شود، اجازه سوء استفاده ندهیم؛ دستگاه قضایی تلاش مضاعفی را آغاز کرده و امیدواریم موفق باشد.