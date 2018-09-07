ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت در منطقه دریغ نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع کشورمان در دیدار ژنرال «وی فنگ هه» وزیر دفاع چین، ‌با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و همچنین سابقه چند هزار ساله همکاری‌های دو جانبه‌ اظهار داشت: دو کشور با منافع و تهدیدات مشترک ‌می‌توانند در این چارچوب ‌همکاری‌های مشترک را توسعه دهند.

وی مولفه دفاع را یکی از مولفه‌های اصلی و تعیین‌کننده در همکاری‌های دفاعی ‌عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران روابط دفاعی دیرینه ای از ابتدای انقلاب با چین داشته و ‌رهبران دو کشور بر مشارکت راهبردی دو جانبه تاکید فراوان دارند.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و ناامنی‌ها در منطقه غرب آسیا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه دریغ نکرده است.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه ‌معتقدیم امنیت یکپارچه است گفت: ‌ناامنی در منطقه غرب آسیا نه تنها محیط پیرامونی بلکه سایر مناطق جهان را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی از ‌رویکرد یکجانبه‌گرایانه آمریکا در نقض مکرر مقررات بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: ‌عملکرد این کشور ناقض صلح و امنیت جهانی است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران‌ بر تنظیم و پیگیری همکاری‌های صمیمانه و عمل‌گرایانه تاکید کرد.

وزیر دفاع جمهوری خلق چین هم در این دیدار با اشاره به رویکرد و دیدگاه دوستانه دو کشور مبنی بر توسعه روابط گفت: چین به عنوان کشوری در حال پیشرفت، آماده همکاری و تعامل با ایران است.

‌«وی فنگ هه‌» با بیان اینکه چین با رهبری و هدایت «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین و رهبر حزب کمونیست به دستاوردهای بیشتری هم خواهد رسید، بر توسعه روابط ایران و چین تاکید کرد.

گفتنی است دو طرف در ادامه این نشست و مذاکرات، موضوعات همکاری‌های دفاعی و نظامی را مطرح و در مورد آنها تبادل نظر کردند.

در این مذاکرات، طرفین در خصوص تحولات جهانی و منطقه‌ای و چگونگی همکاری‌های دو طرف در مقابله با تروریسم و کمک به ایجاد صلح و ثبات جهانی تبادل نظر کردند.