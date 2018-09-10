حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون با وزیر امورخارجه برای بررسی صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور های همسایه گفت: ایران می‌تواند سالانه ۳۸ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه صادرات داشته باشد، این رقم تقریبا معادل نصف درآمد نفتی کشور است. این منبع در آمدی با حداقل هزینه بیشترین بهره وری را دارد.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا به اظهار بخش خصوصی، صادرات این خدمات اعتبار فنی برای ایران در دنیا به همراه خواهد داشت، اما در سال گذشته ایران حدود یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه داشته است که رقم قابل توجهی نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کشور های همسایه آماده استفاده از این خدمات هستند، گفت: بخش خصوصی در حوزه فنی و مهندسی اعلام کرده مشکلات و دست‌اندازهای داخلی ما برای صادرات این خدمات بیشتر از مشکلات خارجی است. جای تامل دارد که درآمد ارزشمند فنی و مهندسی به دلیل موانع داخلی غیر قابل دستیابی است؛ این امر تلنگر جدی برای مسئولان است.

وی گفت: ضمانت‌های داخلی، ممنوعیت‌های چک، ممنوعیت‌های خروج برای موضوعات مالی متعارف از مشکلات داخلی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که قابل حل است.

افضلی تصریح کرد: ایجاد ارتباط و بستر مناسب برای فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی در کشورهای همسایه بسیار مهم است. در این راستا معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تاسیس شده است اما پیشرفت کار در این معاونت مطلوب نیست.

عضو کمیسیون عمران گفت: در کمیسیون عمران از آقای ظریف درخواست شد سفرا و کارداران ایران در کشورهای مختلف با دید اقتصادی انتخاب و رصد شوند. باید سوابق اقتصادی افرادی که برای سفارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند بر سوابق سیاسی و امنیتی آنها سبقت بگیرد.

وی ادامه داد: آقای ظریف مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی را ناشی از تداخل کار سایر وزارتخانه‌ها می دانست؛ به عنوان مثال مطالبه ای که یک کشور از یک وزارتخانه دارد، موجب می‌شود آن کشور به خاطر مطالباتی که دارد در استفاده از خدمات فنی و مهندسی شرکت های خصوصی ایرانی احتیاط کند.

افضلی تصریح کرد: باید مرجعی قوی و تصمیم ساز در این زمینه تشکیل شود و تمامی ارگانها و سازمان هایی که درگیر سیاست گذاری در این بخش هستند در این کمیته حضور داشته باشند؛ تا بحال معاونت اقتصادی وزارتخارجه نتوانسته در این زمینه نقش آفرینی کند.

عضو کمیسیون عمران افزود: در مرحله بازسازی کشورهای جنگ زده، کشورهایی حضور خواهند داشتند که بتوانند از نظر مالی سرمایه گذاری کنند اما ایران به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی و فشار های بین‌المللی قادر به ایفای نقش در این زمینه نیست.

افضلی در پایان گفت: مقرر شد جلسه‌ای در وزارتخارجه در این زمینه برگزار شود و اعضای کمیسیون و سایر سازمان‌های درگیر به این جلسه دعوت شوند.