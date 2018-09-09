به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بینالمللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» به همت موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.
بنابر این گزارش، محورهای این همایش به شرح ذیل اعلام شده است:
۱. موضوع شناسی و مبانی نظری
-شرع بهعنوان منبع الزام حقوقی قانونگذاری و تأثیر آن بر منابع کیفری
-دوگانه شرع و قانون و تأثیر آن بر محتوا و ساختار حقوق کیفری: امکان و امتناع
-دولت مدرن و حقوق کیفری
-«شهروند» و «حقوق شهروندی» در حقوق کیفری مدرن و نسبتش با مبانی نظری حقوق شرعی
-شکلگیری مفهوم «ملت» و «دولت-ملت» در حقوق مدرن و تأثیر آن بر حقوق کیفری
-نسبت حقوق کیفری با اصول و مبانی حقوق عمومی در کشورهای اسلامی
-معناشناسی مبادی شرع، احکام شرع، مبانی و موازین شرع، عدم مغایرت قوانین کیفری با شرع
-تأثیر مشروطه گرایی/ قانوناساسیگرایی بر اسلامیسازی حقوق کیفری
-پاسخهای شرع به موضوعات عرفی در حقوق کیفری
-پلورالیزم حقوقی و شرع
-حقوق کیفری و تنوع مذهبی
-تکثرگرایی دینی و فدرالیسم مذهبی در امور کیفری
۲. قلمرو و حوزههای مواجهه یا تعامل میان حقوق کیفری و شرع
-تحول جریانها و تفکرهای مختلف فقهی و تأثیر آن بر حقوق کیفری
-نسبت و تزاحم میان اسلامی سازی حقوق کیفری و حقوق بشر
-تمایز میان موضوعات دادرسی کیفری و حقوق کیفری (ماهوی) در قلمرو شرع و حقوق
-مواجهۀ شرع و حقوق در مسائل حقوق کیفری ماهوی و شکلی و چگونگی حل و فصل آنها
-اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری و چگونگی انتقال آنها در قوانین اساسی
-اصول راهنمای قلمرو و محتوای حقوق کیفری در قوانین اساسی: مقتضیات و موانع
۳. روشها و مدلهای تعامل شرع و حقوق کیفری
-رویکردهای مختلف فقهی و تعامل آنها با اساسیسازی هنجارها و اصول حقوق کیفری
-زمینهها و تجربههای اساسیسازی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
-چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازاتهای شرعی
-تأثیر رژیمهای سیاسی بر محتوا و شکل حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
-مصلحت و نظریههای سیاسی- فقهی پشتیبان آن در حقوق کیفری و نسبتش با حقمداری در دولت حقوقی
-مطالعه موردی قوانین اساسی و کیفری کشورهایی که در سالهای اخیر قوانین اساسی جدید وضع کردند یا در جریان وضعاند؛ مانند افغانستان، تونس، مصر، عراق و لیبی.
-مدلهای کنترل و مهار نهادی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
-دامنۀ تأثیر اصل شریعت (اصل قانون اساسی دایر بر منبع انحصاری یا اصلی بودن شرع در قانونگذاری) بر قوانین کیفری کشورهای اسلامی و انواع رویکردهای پذیرفتهشده در قوانین اساسی
-رویۀ قضایی نهادها و دادگاههای قانون اساسی در خصوص اصل شریعت در دعاوی و موضوعات کیفری
-روش و نظریه شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین کیفری با شرع
-تجربه کشورهای اسلامی؛ زمینهها و تحولات تاریخی و حقوقی، موفقیتها و ناکامیها
۴. نتایج و آثار تعامل شرع و حقوق کیفری
-موضع حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق کیفری بینالمللی
-پیامدهای تعامل شرع و حقوق در تحقق عدالت
-پیامدهای پذیرش رابطه شرع و حقوق کیفری در ساختارهای موجود دادرسی
-آثار اساسیسازی منابع و اصول حقوق کیفری بر تفسیر و اجرای حقوق کیفری
-تزاحم میان اصول قانون اساسی: آثار آن بر حقوق کیفری و راهحلها
-چالشهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی شرعیسازی حقوق کیفری با توجه به تنوع مذهبی در برخی از کشورهای اسلامی
-نتایج پذیرش شرع به عنوان یکی از منابع حقوقی در تقریب نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی
-پیامدهای پذیرش رسمی دوگانۀ شرع و حقوق در نظم حقوقی
-چالشهای بینالمللی کشورهای اسلامی در پذیرش دوگانه شرع و حقوق در حوزه کیفری
گفتنی است، این همایش به همت موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران طی دو روز ۱۴ و ۱۵ اسفند سال جاری برگزار می شود؛ مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان شهریور و مهلت ارسال متن کامل مقالات تا پایان آذر اعلام شده است. علاقهمندان برای ثبت نام در این همایش میتوانند از طریق سایت همایش اقدام کنند.
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