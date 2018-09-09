اقدامات ارزشمند ایران در حوزه سلامت/ توصیه به الگوبرداری در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «احمدالمنظری» در حاشیه دیدار با معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و ملاقات با معاونین وزارت بهداشت، اظهار داشت: ایران در حوزه پزشکی و بهداشت، اقدامات ارزشمندی انجام داده است و بسیار خوب توانسته از فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت استفاده کند بطوریکه این اقدام می تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه EMRO باشد.

ضرورت افزایش انتقال تجربیات کشورهای موفق در حوزه سلامت

همچنین، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در حاشیه این دیدار، هدف از سفر دکتر احمدالمنظری و هیات همراه وی به ایران را اطلاع از ارائه خدمات بهداشتی در کشور و حضور در جلسه کمیته بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت بیان کرد و در ادامه افزود: ایران پس از ۴۰ سال در حوزه ارائه خدمات اولیه بهداشتی و سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه عملکرد بسیار خوبی داشته و آنچه که امروز بیشتر به آن نیاز داریم، انتقال تجربیات با سایر کشورها در این حوزه و توسعه خدمات بهداشتی است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیرات تحریم ها بر حوزه سلامت، اظهار داشت: تحریم های ظالمانه، تاثیراتی بر روی بخش های مختلف گذاشته، اما بحث اصلی سفر مدیر منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) سازمان جهانی بهداشت به ایران در راستای تحریم ها نبوده و به منظور آشنایی وی با حوزه بهداشت و انتقال تجربیات به سایر کشورها در جهت ارتقای سلامت مردم است.

رضایتمندی بیش از ۹۶ درصد از خدمات سامانه یکپارچه بهداشت

در ادامه این دیدار، دکتر محمد شریعتی قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با ارائه گزارشی از سامانه سیب، گفت: این سامانه مبتنی بر ICT است و اطلاعات به صورت خودکار از طریق این سامانه دیده می شود.

وی با بیان اینکه هر یک از ارائه دهندگان خدمات، بسته به جایگاهشان به صورت جداگانه دسترسی به سامانه خدمات یکپارچه سلامت (سیب) دارند، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر از طریق سامانه سیب، خدمات بهداشتی ارائه می دهند و این تعداد به بیش از ۱۳۰ هزار نفر خواهد رسید.

شریعتی با اشاره به اینکه طی یک سال، بیش از یک میلیارد خدمات از طریق سامانه سیب به مردم ارائه شده است، گفت: این خدمات به صورت روزانه و هفتگی قابل مشاهده است و می توانیم عملکرد ارائه دهندگان خدمات را از طریق این سامانه رصد و خدمات آنها را کنترل کنیم.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون از ۲۹ میلیون نفر در ارتباط با سامانه سیب، نظرسنجی شده و بیش از ۹۶ درصد مردم از خدمات ارائه شده راضی بودند.



شریعتی تاکید کرد: براساس علت های نارضایتی و رضایت خدمت گیرندگان بهداشتی، دستورالعمل و برنامه هایمان را اصلاح می کنیم.



قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه نظام پرداخت، بسته به میزان عملکرد و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رضایت و کیفیت کار افراد است، خاطرنشان کرد: اگر دانشگاهی خدماتی به مردم ارائه می‌دهد و مراجعان از آن ناراضی باشند، میزان پول دریافتی‌اش کسر می‌شود و اگر رضایت مراجعان جذب شود، به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه پاداش پرداخت می شود.