به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی سالانه مسئولان واحدهای آفرینشهای ادبی مراکز استانی حوزه هنری، دوشنبه 19 شهریورماه با حضور ناصر فیض، علی داوودی و ساسان ناطق در حوزه هنری برگزار شد.
ناصر فیض، مدیر دفتر طنز حوزه هنری، با بیان اینکه این دفتر سالها قبل به پیشنهاد ابوالفضل زرویی نصرآباد راهاندازی شد، اظهار کرد: در ابتدا کسی تصور نمیکرد «طنز» دفتر و تشکیلاتی داشته باشد، طنز در گذشته هویت مستقلی نداشت و تشکیل این دفتر با این هدف بود که طنزپردازان دارای جایگاه و هویتی مستقل باشند.
وی ادامه داد: در ابتدا قرار بر این بود که در تمام بخشهای هنری فعالیت داشته باشیم، اما به مرور زمان دیدیم که بخش های دیگر مانند سینما، تئاتر، کاریکاتور و ... متولی دارند و ما بر روی طنز مکتوب و نوشتاری تمرکز کردهایم.
فیض با تاکید بر اینکه در طول این سال ها ارتباط اداری و دستوری با دفاتر طنز و مراکز آفرینشهای ادبی استانها نداشته ایم، عنوان کرد: هرگاه حرکتی صورت گرفته از آن حمایت کردهایم. مانند جشنواره خارستان کرمان یا جلساتی همچون قمپز قم، چولپا ارومیه، زنجفیل تبریز و شهرهای دیگر . تمام این محافل ادبی طنزپردازان که در مراکز استانی حوزه هنری شکل گرفته است نام و شخصیت منطقه ای خود را دارند.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری همچنین گفت: حوزه هنری از استانی که ظرفیت طنز را کشف کرده است حمایت کنیم. آمادگی این را داریم که از فعالیت های طنزپردازان در استانهای کشور حمایت کنیم. استانهایی که تا به حال به دلایلی همچون بسته بودن فضا و سختیهایی از این دست، در زمینه طنز کار نکردهاند، در مورد موانعی که در ذهن دارند بازنگری کنند. کار طنز در استان ها همانقدر دشوار است که در تهران اینگونه است.
استانها متاسفانه از ظرفیتهای ادبی خود استفاده نمیکنند
علی داوودی، مدیر دفتر شعر حوزه هنری، نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه به اتوماسیون و ارتباط اداری در رابطه با مراکز استانی حوزه هنری اکتفا نمی شود، اظهار کرد: با خیلی از شاعران و مسئولان مراکز آفرینش های ادبی مراکز استانی حوزه هنری به شکل مستقیم ارتباط داریم.
وی در رابطه با ارسال آثار و کتابها از سوی مراکز استانی برای کارشناسی در دفتر شعر گفت: قرار بر این است که مراکز استانی اولویت های استان خود را در انتشار یک اثر تعیین کنند.
مدیر دفتر شعر حوزه هنری همچنین گفت: باید ظرفیت های استان هم دیده شود. خود استان ها متاسفانه از ظرفیت های ادبی خود استفاده نمی کنند و گاهی تصور می کنند اگر شخصیت ادبی از تهران به برنامه هایشان دعوت شود اتفاق بهتری است.
از ترجمه غفلت نشود
ساسان ناطق، قائم مقام مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، نیز با بیان اینکه موفقیت ماحصل استقرار و استمرار جلسات و کارگاه های آموزشی است، اظهار کرد: در این سیر، تعریف خوب و درست اهداف سازمانی ما را به نتیجه مطلوب و مقصد نزدیکتر می کند. باید کارهایمان را برای کارآمدی تولیدات و برنامه ها ارزیابی و کنترل کنیم.
وی افزود: در کنار اقتضائات استانی بهویژه استانهای مرزی، باید کماکان به فکر تولید رمان خوب باشیم. دفاع مقدس جزو اولویتهایمان است و باید در رمان به این بخش توجه ویژه داشته باشیم. کویت در عرض یک ساعت به اشغال عراق درآمد و ما باید حماسه ملت ایران را برای ایستادگی 8 ساله اش، در قاب رمان نشان دهیم.
ناطق گفت: نباید از ترجمه به عنوان دروازه انتقال معانی و مفاهیم و فرهنگ یک ملت غفلت کنیم؛ البته این توجه به ترجمه باید با پرهیز از شعار و کلیشه و با نوآوری و خلاقیت باشد.
این نویسنده کشور تصریح کرد: مراکز استانی پایگاه های مطمئنی برای تولیدات است. باید با یک برنامه و سیاست مشخص، دورنمای هدف هایمان را تعریف کنیم وگرنه با تکرار گذشته به جایی نخواهیم رسید.
در این نشست شخصیتهای دیگری همچون علیرضا قزوه، خسرو آقایاری، کمال شفیعی، سعید بیابانکی و ... حضور داشتند.
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