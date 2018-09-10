به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال منچستریونایتد انگلیس و یوونتوس ایتالیا شاید به زودی دست به تعویض بازیکنانشان بزنند. طبق ادعای کالچومرکاتو مدت‌هاست منچستریونایتد در لیست خریدش پائولو دیبالا، مهاجم آرژانتینی و جوان یووه را دارد و سران باشگاه دوست دارند او را به خدمت بگیرند. اما در جذب این بازیکن ناتوان هستند و یووه هم به راحتی حاضر به فروش او نیست.

از طرفی چندی پیش اعلام شد پل پوگبا که اوضاع خوبی در یونایتد ندارد و احتمال جدایی‌اش زیاد است، از زمانی که کریستیانو رونالدو به یوونتوس، تیم سابق او بازگشته، دوست دارد دوباره در تورین و در کنار رونالدو بازی کند. به همین دلیل مطبوعات ایتالیا خبر از تصمیم یونایتد برای پیشنهاد معاوضه پوگبا و دیبالا دادند.

این در حالی است که بارسلونا، تیم قدرتمندی اسپانیایی مدتی طولانی است که برای خرید پوگبا پافشاری می‌کند و در تابستان هم این تیم انگلیسی بود که حاضر به مذاکره برای فروش او نشده بود. نکته دیگری که معاوضه پوگبا و دیبالا را محتمل‌تر می‌کند این است که تیم انگلیسی ستاره فرانسوی‌اش را در ازای رقمی هنگفت به خدمت گرفته و فقط در صورتی که تیمی حاضر به پرداخت این رقم هنگفت شود آن‌ها بازیکنشان را می‌فروشند، اما اگر قرار باشد در ازای پوگبا بازیکنی هم گرفته شود مطمئنا رقم درخواستی یونایتد کمتر خواهد شد و در نتیجه تیم‌های بیشتری توان پرداخت چنین رقمی را دارند و این یعنی معاوضه او محتمل‌تر از فروشش است.