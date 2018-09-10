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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

با رأی دیوان عدالت اداری؛

حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد

حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد

وزیر ارتباطات حکم دیوان عدالت اداری برای حذف هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان را لازم الاجرا دانست و گفت: این حکم به مخابرات ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردادماه امسال با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جمع خبرنگاران درباره حکم دیوان عدالت اداری برای حذف هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و دلیل عدم اجرای این حکم تاکنون گفت: حکم دیوان عدالت لازم الاجرا است و در حال طی روال اجرایی برای آن هستیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه این حکم از سمت رگولاتوری به مخابرات ارجاع داده شده است، گفت: این فرآیند زمان بر است اما با توجه به آنکه این حکم لازم الاجراست، ما از آن تبعیت می کنیم.

وی با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات افزود: قبلا نامه ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.

وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت یادآور شد: برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیارد تومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه های توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت.

آذری جهرمی تأکید کرد: اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر تعیین کرده بود. اما هم اکنون در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.

کد مطلب 4399513

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
      2 0
      پاسخ
      ابونمان را حذف می کنید از سوراخی دیگر به اسم دیگر گرفته میشود
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      1 1
      پاسخ
      امیدوارم تلفن ثابت به کل حذف شود و مردم از تلفن همراه استفاده کنند چون هم توسعه آن راحت تر است و هم اینکه مردم حق انتخاب دارند و مخابرات هم مجبور نیست هزینه سیستمی که توجیه اقتصادی ندارد بپردازد

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