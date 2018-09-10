یک چهارم گوشت قرمز استان مرکزی توسط عشایر تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی در اولین جلسه شورای امور عشایری استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: استان مرکزی نه تنها در حوزه صنعت و کشاورزی از توانمندی و ظرفیت و پتانسیل بالا برخوردار است، بلکه در حوزه عشایری با داشتن بالغ بر پنج هزار جمعیت عشایری از توانمندی های دامی و کشاورزی خوبی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت عشایر استان مرکزی به میزان ۹۰ درصد در دو شهرستان ساوه و زرندیه قرار دارند، بیان داشت: سالیانه بیش از پنج هزار تن گوشت قرمز استان توسط جمعیت عشایری استان مرکزی تامین می شود.

آنجفی خاطرنشان کرد: از ابعاد اهمیت اداره امور عشایری استان مرکزی این است که به عنوان استان معین، چند استان دیگر را نیز تحت پوشش دارد که این استان ها توسط امور عشایری استان مرکزی مدیریت می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به شرایط و ظرفیت هایی که عشایر استان مرکزی از آن برخوردار هستند، اما با مشکلاتی نیز مواجه می باشند که بایستی رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه طی سال های اخیر از سوی دولت نسبت به عشایر توجه خاص شده، اما لازم است که از این ظرفیت ها در حوزه کشاورزی و دامی حمایت بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود، عنوان کرد: اعزام اکیپ‌ های سیار خدمات بهداشتی و درمانی با مشارکت امور عشایر استان و دانشگاه علوم پزشکی به مناطق عشایری، ایجاد کارگروه توسعه گردشگری با توجه به پتانسیل موجود در عشایر استان، تامین و تخصیص اعتبار به میزان ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع آبرسانی قطعه چهارم شهرستان زرندیه از طریق استانداری و برنامه بودجه، تخصیص میزانی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امور عشایر استان به این حوزه و... بخشی از پیشنهادات ۱۲ گانه امور عشایری استان مرکزی برای حمایت از عشایر این استان است.