دستور وزیر ورزش برای ایجاد دو کمپ مجهز برای استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود سلطانی فر در آستانه دیدارهای حساس دو تیم استقلال و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دستور داد مقدمات ایجاد و راه اندازی دو کمپ مجهز و کامل برای هر دو باشگاه با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت دولت را هر چه سریعتر دنبال کنند.

وزیر ورزش و جوانان در دیدارهای جداگانه با مدیران پرسپولیس و استقلال با تاکید بر ادامه انضباط مالی و مدیریتی، تقدیر از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهی های بیست سال گذشته ، تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و قراردادهای مجموعه کارکنان، بازیکنان و کادر فنی گفت: از روند مدیریتی هر دو باشگاه بخصوص در بخش شفافیت و حل مشکلات انباشته وبدهی های سنگین استقلال و پرسپولیس که ظرف ۲۰ سال گذشته بر اثر سوء مدیریت ها ایجا شده بود ، راضی هستم و تاکید می کنم این مسیر با روشنی و صداقت و افزایش اعتماد در نزد هواداران پرشمار و حمایت و نظارت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بایستی ادامه یابد.

سلطانی فر گفت: اکنون که مشکلات و بحران ها دائمی و بخصوص موضوع مهم حامیان مالی و بر طرف شدن مشکلات مالی این دو باشگاه با تدبیر وامید و درایت مدیران و هواداران استقلال و پرسپولیس با خوبی پشت سر گذاشته شده است از مدیران عامل هر دو باشگاه انتظار دارم به سمت آینده و برنامه های موثر و بلند مدت برای ثبات و آرامش و ایجاد ساختاری مطمئن برای تضمین آینده استقلال و پرسپولیس و اطمینان خاطر هواداران گام بردارند.

مسعود سلطانی فر افزود: بازیهای برگشت دو تیم در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بسیار مهم است ولی معتقدم ما مرد روزهای سخت هستیم و یقین دارم همت و تلاش جوانان کشور برای اعتلای نام ایران عزیز و خوشحالی هواداران در این دوبازی صد چندان خواهد بود و با تمام توان برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران به میدان می روند.

سلطانی فر به مدیران عامل دو باشگاه گفت: ایجاد دو کمپ تمرینی مدرن و در شان نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که پر طرفدارترین باشگاه های آسیا محسوب می شوند در دستور کار ما و شما باشد و قطعا این کار بزرگ، دغدغه مهمی را از دوش هواداران و آینده استقلال و پرسپولیس برخواهد داشت.