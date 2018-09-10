پشت پرده مخالفت مجلس با طرح رسمی شدن بیت کوین و خود تحریمی

محمدحسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رد طرح پیمانهای پولی دوجانبه در کمیسیون اقتصاد، گفت: متاسفانه عده ای از روی علاقه وافر به دیده شدن بدون اینکه علمی در زمینه اقتصاد داشته باشند شروع به نوشتن طرح های مختلف می کنند.

وی افزود: بر اساس قانون برای قانونگذاری، یا دولت باید لایحه بدهد و یا نمایندگان طرح بدهند. این امر نشان می دهد که قانونگذار تاکید دارد که افرادی که از فیلترهای خاص گذشته اند و دارای تخصص می باشند می توانند اقدام به قانونگذاری کنند. قانونگذار به این دلیل سختگیری کرده است که هر فردی برای غرض شخصی و یا گروهی اقدام به قانونگذاری نکند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار داشت: متاسفانه طرحی که با عنوان الزام دولت به پیمانهای پولی دوجانبه به مجلس ارائه شده، بود طرحی بسیار ضعیف بود و نه تنها منجر به مقابله با تحریم ها نمی شد بلکه منجر به خود تحریمی می شد و نتایجی بدتر از تحریم های آمریکا داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی که از طراح این طرح خواستیم دفاعیاتی از طرح خود ارائه دهد نتوانست از طرح خود دفاع کند و از کمیسیون اجازه خواست تا فرد دیگری که به گفته ایشان کارشناس بود از این طرح دفاع کند.

وی اظهار داشت: بنابراین نماینده نتوانست از طرح خود دفاع کند. فردی که به عنوان طراح به کمیسیون نیز معرفی شد نمی توانست تعریفی از پیمانهای پولی دوجانبه ارائه دهد.

حسن نژاد در خصوص ایرادات این طرح ادامه داد: در حال حاضر نیز پیمانهای پولی و ارزی دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف انجام می شود و قوانین مورد نیاز در این خصوص وجود دارد.

وی تاکید کرد: در زمان تحریم ها، پیمانهای پولی ما با کشورهای مختلف باید به صورت مخفیانه انجام شود تا آمریکا متوجه نشود و جلوی این پیمانها را نگیرد اما در این طرح قید شده بود که با چه کشورهایی باید پیمانهای پولی دوجانبه بسته شود. علاوه بر این چنین قانونگذاری موجب می شود غیر از کشورهایی که در این طرح آمده بود ایران نتواند با کشور دیگری پیمان پولی ببندد.

وی افزود: بدین ترتیب هم به دشمنان اعلام می کنیم که ما با چه کشورهایی پیمان پولی داریم و هم بانک مرکزی را محدود می کنیم که با تعداد اندکی از کشورها می تواند پیمان پولی دوجانبه داشته باشد.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر مشکل کشور ما این است که برای مسافر و دانشجو ارز اسکناس ندارد. به همین دلیل عده ای تلاش دارند تا از طرق مختلف این دلارها را به کشور وارد کنند. با این طرح جلوی این اقدام برای دور زدن تحریم ها را می گرفت و در واقع نوعی خودتحریمی بود.

وی تاکید کرد: پیمانهای دوجانبه دستوری نیست. نمی توان در این خصوص الزامی گذاشت و به عنوان مثال ایتالیا مجبور باشد که با ما پیمان پولی ببندد. کسی که این گونه طرح می نویسد از بانکداری هیچ چیزی نمی فهمد.

حسن نژاد افزود: طبق این طرح باید ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوئین رسمی می شد و بانک مرکزی نیز مکلف می شد که این ارزهای دیجیتال را نقد کند. این طرح در واقع خدمت به بیت کوین بازها بود نه تجار کشور.

وی افزود: از ۱۷ عضو کمیسیون اقتصادی، ۱۱ عضو مخالف این طرح بودند. آقای بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بنده و... نیز جزو مخالفان بودیم.