مراسم آغاز محرم در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که با حضور پرشور مردم و مسئولان شهر گناوه برگزار شد، آیین پیشواز ماه‌های محرم و صفر با نواخته شدن سنج و دمام و نوای چاوشی و مداحی آغاز و بعد از آن پرچم متبرک حرم حضرت زینب(س) در میان استقبال عزاداران در حسینیه حضرت زینب(س) کوی عبدامام گناوه برافراشته شد.

حجت الاسلام اندرزیان رئیس اداره سازمان و تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه صبح سه‌شنبه با تقدیر از برگزاری این مراسم آیینی گفت: قیام عاشورا حرکتی بود که هیچ گاه از بین نمی رود ونتیجه این قیام عزت و اقتدار برای پیروان این نهضت است.

وی با بیان اینکه این پرچم مشکی و این لباس سیاه که در این ایام برتن ماست نشانه عزت و اقتدار ماست، افزود امروز بیش از هر زمان دیگر باید نهضت عاشورا گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن به هر طریقی می خواهد محرم را از ما بگیرد، خواستار حضور پررنگ همه اقشار مردم برای برپایی مراسم ایام محرم و صفر در مرکز مذهبی شد.

محمد مظفری مسئول هیئت متوسلین زینب کبری(س) بندر گناوه هم در این مراسم گفت: به برکت ائمه اطهار و راه سرخ ابا عبدالله الحسین (ع) حضور مردم در کنار همدیگر در مراسم محرم و صفر علاوه بر بزرگداشت حماسه حسینی می شود باعث نزدیکی و تالیف قلوب مردم در حوزه های اجتماعی نیز می شود.

وی با بیان اینکه امروز بیشتر از همیشه جامعه نیاز به کار فرهنگی دارد، خواستار برنامه ریزی منسجم هیئت های مذهبی و مسئولین ذیربط برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ایام محرم و صفر شد.

وی برگزاری مراسم روضه خوانی، سینه زنی پامنبری، زیارت عاشورا، سینه زنی سنتی، صبح روسیاه، مختک گردانی، مراسم حجله قاسم، سنج و دمام، چاوشی خوانی، شیر خوارگان حسینی، تجلیل از خادمین حسینی، تجلیل از پیرغلامان حسینی، راهپیمایی روز اربعین و برپایی نمایشگاه عکس را از مهمترین فعالیت های هیئت متوسلین زینب کبری(س) بندر گناوه در ایام محرم و صفر دانست.