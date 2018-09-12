ورزش هایی که آلزایمر را به تعویق می اندازند

به گزارش خبرنگار مهر، سبک زندگی، ورزش و عادات رژیم غذایی، ساختار ژنتیکی، سابقه خانوادگی و فاکتورهای متعدد دیگر نشان می دهند که شما در معرض ابتلا به آلزایمر قرار دارید یا نه. آلزایمر یک بیماری روانی است که موجب بروز مشکلاتی در حافظه، تفکر و رفتار می شود. شایع ترین نوع زوال عقل بوده که معمولا در افراد مسن دیده می شود.

هنوز هیچ دارویی برای توقف بیماری آلزایمر یافت نشده است، اگرچه برخی داروها به درمان علائم بیماری کمک می کنند.

با این حال محققان سراسر جهان موافق هستند که ورزش جسمی و بدنی می تواند به بهبود عملکردهای شناختی بیماران آلزایمری کمک کند.

اخیرا محققان بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا دریافته اند «نوروژنز»، تولید نورون های جدید، در ساختار مغزی که خاطرات در آن کدگذاری می شوند می تواند موجب بهبود عملکرد شناختی در موش های مبتلا به آلزایمر شود و فعالیت فیزیکی می تواند این محیط را پاکسازی کند و اجازه دهد سلول های جدید عصبی زنده مانده و رشد کنند و عملکرد شناختی بهبود یابد.

حال محققان به بررسی این موضوع پرداختند که چه ورزش های دارای تاثیر مثبت در این زمینه هستند. محققان دانشگاه کنتیکت آمریکا در تحقیق در این مورد دریافتند انجام ورزش های هوازی توسط افراد مسن در معرض ریسک ابتلا به آلزایمر یا مبتلا به آلزایمر، در مقایسه با انجام ورزش های ترکیبی هوازی و استقامتی، به خودی خود سه برابر بیشتر موجب بهبود توانایی فکر و تصمیم گیری افراد می شود.

همچنین گفته می شود ورزش با شدت متوسط سه روز در هفته و به مدت ۴۵ دقیقه منجر به بهبود نسبی عملکرد شناختی در شرکت کنندگان می شود.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند افراد مسن بالا ۶۵ سال باید حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت متوسط (مثل پیاده روی تند)، ۷۵ دقیقه در هفته ورزش با شدت شدید یا ترکیب ورزش های هوازی با فعالیت های استقامتی به مدت ۲ روز یا بیشتر در هفته انجام دهند.