عربستان با تخفیف نفتی بدنبال مشتریان جدید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، در شرایطی که با نزدیک شدن به موعد اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات این کشور در حال کاهش است، منابع آگاه خبر می‌دهند عربستان سعودی قیمت اکثر انواع نفت خام خود را برای مشتریان آسیایی کاهش داده و به این ترتیب حداقل ۳ مشتری جدید جذب کرده است.

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و تهدید به تحریم شرکت‌های خارجی‌ای که با ایران تجارت می‌کنند، باعث شده است برخی کشورها و شرکت‌ها میزان روابط تجاری خود با ایران را کاهش دهند.

به گفته این منابع، برخی خریداران نفت ایران از ترس اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر و روبرو شدن با کمبود عرضه در آستانه زمستان، از ماه اکتبر به شرکت نفت دولتی عربستان، آرامکو، رو آورده‌اند.

آرامکو در تلاش برای بالا بردن سهم بازار خود و کم کردن آسیب تحریم‌های آمریکا به بازار، هفته گذشته از قیمت اکثر انواع نفت خام خود کاست.

این درحالی است که ماه گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی، ناظر جهانی بازارهای انرژی است هشدار داد حفظ میزان عرضه جهانی با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیار دشوار و چالش‌برانگیز خواهد بود، به ویژه درصورتی‌که برخی کشورها با اختلال در تولید مواجه شوند.

پیش از آغاز تحریم‌های ایران، روز دوشنبه، وزیر انرژی آمریکا، ریک پری، با وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار کرد تا در مورد وضعیت بازارهای نفت مذاکره کنند.

پری روز چهارشنبه هم با وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، دیدار خواهد کرد.