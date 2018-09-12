به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی عصر امروز در همایش فریضه عظیم تمدن‌ساز که در سالن تربیت معلم پاکنژاد یزد برگزار شد، با اشاره به اشراف و وقوف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف اظهار داشت: در هیچ نقطه از دنیا نمی‌توان رهبری با توانایی‌ها، اطلاعات و اشراف کامل ایشان یافت.

وی بیان کرد: ایشان نه تنها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با دقت نظر کامل پای صحبت افراد می‌نشینند بلکه ساعت‌ها در جلساتی با فعالان قرآنی نیز شرکت می کنند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام عاشورا و پیام مکتب امام حسین (ع) عنوان کرد: در حالی که مکتب ما عاشورا و مذهب ما شیعه است، امروز می‌بینیم که بسیاری در کشور ما به خاطر حفظ منافع خود در برابر برخی مسائل سکوت می کنند.

وزیر سابق ارشاد با تاکید بر اینکه مومنان نباید در برابر یکدیگر بی تفاوت باشند، افزود: عده ای در جامعه ما عادی سازی گناه را دنبال می کنند و حتی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک واجب دینی به تمسخر می گیرند.

حسینی تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است نیروهای انقلابی پای کار بیایند و نسبت به افرادی که می خواهند گناه را در جامعه عادی جلوه دهند، واکنش نشان دهند.

دبیرکل دانشگاهیان ایران اسلامی تاکید کرد: برخی افراد علاقمند هستند که در جامعه منشأ اثر باشند باید که این افراد باید نسبت به فعالیت‌هایی که در کشور انجام می شود، آگاهی لازم را داشته باشند تا بتوانند ضمن اثرگذاری در جامعه، نسبت به آگاه کردن سایر اقشار نیز اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان سرمایه‌گذاری‌های بسیاری علیه اسلام و انقلاب انجام داده اند و به این مسیر خود همچنان هم ادامه می دهند، افزود: دشمنان مدت‌های مدید علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شبهه افکنی ‌کردند و مباحث جدید را در شبکه‌های گسترده منتشر می کنند تا از این طریق جامعه را فریب دهند.

حسینی خاطرنشان کرد: مقابله با این اقدام دشمن نیازمند همکاری تیمی در کشور است تا بتوانیم این توطئه ها را که هر روز در حال گسترش است، خنثی کنیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مسئولان دولت خود را در قبال مسائل دینی وظیفه‌مند نمی‌دانند، اظهار داشت: دولت موظف است امر به معروف و نهی از منکر کند نه اینکه در قبال اقداماتی که علیه دین صورت می گیرد یا منجر به خدشه دار شدن دین می شود، سکوت کرده و بی تفاوت باشد.