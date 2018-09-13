به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست هماهنگی دستگاه ها برای کنفرانس جهانی صلح و عدالت با تاکید بر اندیشه های امام خامنه ای به همراه جمعی از نمایندگان و مسئولین دستگاه های مرتبط در مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به تهدیدات نوین جهانی که ناقض صلح، امنیت و عدالت در جهان هستند براین نکته تاکید نمود که قدرت های بزرگ از جهان آشوبزده و مملواز تحرکات تروریستی برای دسترسی بهتر به منافع خودشان استفاده می کنند.

وی افزود: قدرتهای بزرگ، امروزه اسلام را بزرگترین تهدید در جهان معرفی نموده و اسلام ستیزی را در سراسر جهان ترویج می نمایند؛ به همین جهت جمهوری اسلامی ایران می تواند با برگزاری چنین کنفرانسهایی، اندیشه های اسلامی که نوید بخش سعادت و تعالی انسان است را به جهان معرفی کند.

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی صلح، عدالت و امنیت را از مباحث مهم در نظریه ها و اندیشه های عرصه نظام بین الملل دانست و گفت که این سه حوزه، بزرگترین هنجار سازی و نرم سازی در جهان را ایجاد کرده و کشور ایران دارای اندیشه های مترقی و بزرگ در این سه حوزه می باشد.

وی با اشاره به نقش موثر ایران در برقراری صلح، عدالت و امنیت در منطقه و جهان بر این نکته اذعان داشت که کنفرانس جهانی صلح و عدالت با تاکید بر اندیشه های امام خامنه ای گامی ست برای از بین بردن هر گونه شایعه افکنی که صاحبان قدرت از جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده اند.

عامری در ادامه اهداف برگزاری کنفرانس صلح و عدالت را اینگونه تشریح نمود:

۱- تبیین اندیشه های جمهوری اسلامی ایران در صلح و عدالت

۲- نرم سازی جهانی با ارائه سند به سازمان بین الملل

۳- بررسی سند توسعه پایدار محور ۱۶

۴- ترویج گفتمان صلح در جهان

وی بر این نکته اشاره نمود که مقام معظم رهبری به صلح ، عدالت و الزامات استقرار آن در جهان توجه بسیار داشته و آنرا می توان در عبارتها ، پیامها ، سخنرانیها ، کتابها و ... مشاهده نمود.

عامری در پایان کنفرانس جهانی صلح و عدالت را گامی موثر جهت ترویج گفتمان صلح در جهان دانست که می تواند زیرساخت بسیار جدی برای دستگاهها و سازمانهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.

وی نمایندگان سازمانها و دستگاه های شرکت کننده در این نشست را به همکاری در زمینه های محتوایی،علمی و اجرایی در برگزاری کنفرانس جهانی صلح و عدالت فراخواند و براین نکته تاکید نمود که برگزاری این کنفرانس می تواند چهره واقعی اسلام را به جهانیان معرفی نموده و تلاش صاحبان قدرت در ترویج اسلام ستیزی و ایران هراسی را خنثی نماید.