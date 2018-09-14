«بدون تاریخ، بدون امضاء» نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۹ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی هیات انتخاب فیلم ایرانی، فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» در مقام نماینده سینمای ایران برای رقابت در رشته اسکار بهترین غیرانگلیسی زبان انتخاب شد.
هیأت انتخاب فیلم ایرانی برای رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان طی بیانیهای فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» به کارگردانی وحید جلیلوند را برای نمایندگی سینمای ایران در نود و یکمین دوره اسکار برگزید ... متن بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
هر سال در آستانه انتخاب فیلمِ نماینده ایران و معرفی آن به آکادمی علوم، فنون و هنرهای سینمایی جهت رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بحثی قدیمی درباره ضرورت یا عدم ضرورت معرفی فیلم برای شرکت در رقابت انتخاب بهترین فیلم خارجی در میگیرد. امسال خروج یک جانبه آمریکا از برجام، و برقراری تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه مردم و نظام ایران بر جدیت این بحث و طرح پیشنهاد تحریم اسکار افزوده است.
هیأت انتخاب فیلم نماینده ایران، ضمن احترام به نظر گروهی که از سر خیرخواهی و غیرت دینی و ملی، خواهان تحریم اسکار و عدم معرفی فیلم به آکادمی هستند، بر این باور است که آکادمی نهادی غیر دولتی و متعلق به آحاد سینماگران آمریکا است. در این نهاد علاوه بر سینماگران آمریکا، سینماگران اروپایی، لاتین تبارها، آفریقاییها و سینماگران آسیایی از جمله تعداد قابل توجهی از سینماگران پرافتخار ایرانی عضویت دارند. سینمای آمریکا و به ویژه اعضای آکادمی در وجه غالب خود، در کنار اکثریت مطلق مطبوعات و رسانههای آمریکایی از جمله کانونهای مؤثر مخالفت، نقد و افشاگری علیه دولت عوامگرای ترامپ، و سیاستهای نژادپرستانه و یک جانبهگرایانه او هستند.
سینمای ایران به عنوان بخشی از دیپلماسی فرهنگی و در چارچوب دیپلماسی عمومی میتواند از فرصت شرکت در این مراسم برای تقویت ارتباط بین ملتها، تأثیر بر افکار عمومی و لاجرم افزایش فشار بر دولت آمریکا استفاده کند.
ما، اعضای این هیأت، نیک میدانیم که با توجه به فیلمهای معرفی شده، نماینده ایران رقابتی بسیار دشوار در پیش دارد، اما یقین داریم در صورت توفیق، این مراسم بستری مناسب در اختیار سینماگران شایسته ایران قرار میدهد تا صدای ملتی کهن، نجیب و صلح دوست را به گوش همه جهانیان برساند.
در همین راستا، اعضای هیأت در تعامل مثال زدنی سازمان سینمایی، خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی که میزبانی این جلسات را به روش معمول به عهده داشت، پس از بازخوانی تاریخچه، مقررات، فیلمهای معرفی شده سایر کشورها، سوابق نامزدیهای اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و عوامل مؤثر در کسب موفقیت در این جشن بزرگ سینمایی، به دقت فهرست صد و ده فیلم اکران شده در مدت مقرر را مورد بررسی قرار دادند و برخی از عناوین را مجدداً مورد بازبینی قرار دادند. در نهایت، با بررسی فیلمهایی که بازتاب دهنده طیفهای مختلف سینمای ایران بود، با اتکاء به قابلیتهای انکار ناپذیر، سوابق تاثیرگذار در مجامع جهانی، بازخوردهای مثبت بینالمللی و برخورداری از پخشکنندهای که در زمان اکران در ایالات متحده، مساعی خود را به خوبی جهت دیده شدن فیلم به انجام رسانده است، فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» به کارگردانی «وحید جلیلوند» را برای نمایندگی سینمای ایران در نود و یکمین دوره اسکار برگزیدند.
امید است کلیه دست اندرکاران سینمای ایران، در حد مقدورات و ظرفیتهایی که در اختیار دارند، در حمایت از نماینده کشورمان کوشا باشند و از این امکان جهت معرفی چهره ملتی نجیب و اخلاق گرا بهره گیرند.
اعضای هیات معرفی فیلم ایرانی (به ترتیب حروف الفبا) : محمد آلادپوش، امین تارخ، فرهاد توحیدی، رامین حیدری فاروقی، محمد مهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، آتوسا قلمفرسایی و قاسم قلی پور.
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